Німеччина готує угоду з Nvidia про розвиток ШІ — Channel NewsAsia

Німеччина планує масштабну угоду про співпрацю з американським виробником чипів Nvidia, щоб прискорити впровадження штучного інтелекту в промисловості країни. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на німецьке ділове видання Handelsblatt та обізнаних із питанням співрозмовників.

Оголошення в Берліні

За даними Handelsblatt, про домовленість мають оголосити наступного тижня на конференції Invest in Germany у Берліні. Очікується, що захід відвідає генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Газета зазначає, що угода передбачатиме інвестиції на сотні мільйонів євро. Коментар від уряду Німеччини одразу отримати не вдалося.

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ШІ для роботів і промисловості

Домовленість, за інформацією видання, матиме дві основні цілі. Перша — створити основу для інструментів фізичного штучного інтелекту, які можуть застосовуватися для навчання роботів або автономних транспортних засобів. Друга — сприяти створенню високопродуктивних моделей ШІ для промисловості.

Угоду планують сформувати навколо проєкту SOOFI — Sovereign Open Source Foundation Models, який торік запустили в Німеччині для розробки великих моделей штучного інтелекту спільно з дослідницькими установами, університетами та компаніями у сфері ШІ. Минулого місяця німецький уряд заявляв про намір і надалі розвивати потужності у сфері штучного інтелекту для зміцнення цифрового суверенітету Європи.

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