Німеччина може зберегти 14 місяців батьківської допомоги — The Local Germany

У Німеччині можуть відмовитися від скорочення максимального строку виплати батьківської допомоги Elterngeld із 14 до 12 місяців. Як повідомляє The Local Germany, у документі Міністерства у справах сім’ї, який отримав мовник ARD, вказано, що нові батьки й надалі матимуть право на виплати протягом до 14 місяців.

Раніше міністерка освіти та у справах сім’ї Карін Прієн із Християнсько-демократичного союзу заявляла, що в межах масштабної реформи максимальний період виплат планують скоротити до 12 місяців.

Модель 4-6-4

Згідно з оновленою пропозицією, загальна тривалість виплат становитиме до 14 місяців. Чотири місяці будуть закріплені за матір’ю, ще чотири — за батьком, а решту шість місяців батьки зможуть розподілити між собою на власний розсуд.

Також пропонують дозволити обом батькам одночасно отримувати Elterngeld без обмежень. Одинокі батьки зможуть отримувати допомогу протягом до 14 місяців. Уряд прагне заохотити батьків більш рівномірно ділити догляд за дитиною.

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Розміри виплат

У чотири місяці, закріплені за кожним із батьків, компенсація має становити 80% чистого доходу замість нинішніх 65%. В інші місяці її пропонують знизити до 50% чистого доходу.

Міністерство також планує підвищити мінімальну щомісячну виплату з 300 до 330 євро, а максимальну — з 1800 до 1900 євро. У 2026 році Elterngeld становить від 300 до 1800 євро на місяць залежно від чистого доходу до народження дитини.

Із квітня 2025 року право на допомогу не мають пари та одинокі батьки з оподатковуваним річним доходом понад 175 тисяч євро. За офіційними даними, у 2025 році Elterngeld отримували 1,61 млн осіб, зокрема 1,19 млн жінок і 417 тисяч чоловіків. Реформа є частиною заходів економії для покриття дефіциту фінансування.

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