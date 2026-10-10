Німеччина назвала скорочення бюджету ЄС на €159 млрд недостатнім — Politico Europe

У Брюсселі, Бельгія, Німеччина та її союзники з групи ощадливих країн ЄС розкритикували пропозицію Ірландії скоротити наступний семирічний бюджет блоку на €159 млрд. Ірландське головування в Раді ЄС запропонувало зменшити загальний бюджет приблизно на 8% у 2028–2034 роках, однак Берлін вважає ці зміни недостатніми, повідомляє Politico Europe.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що учасники переговорів усе ще далекі від угоди, а нова пропозиція не може бути її основою. За його словами, бюджет ЄС має бути прийнятним для країн, які несуть основний фінансовий тягар.

Позиція країн-донорів

Німеччина очолює групу шести ощадливих країн, до якої також входять Швеція, Данія, Нідерланди, Фінляндія та Австрія. Разом вони забезпечують 40% спільного бюджету Євросоюзу, а внесок Німеччини становить приблизно чверть його обсягу.

Шведська міністерка у справах Європи Джессіка Розенкранц назвала переговорний документ надто дорогим, оскільки його загальний обсяг усе одно перевищує чинний бюджет. Міністерка у справах Європи Австрії Клаудія Бауер також заявила, що запропонований варіант далекий від прийнятного для Відня. Міністр фінансів Нідерландів Елко Хайнен попередив, що за нинішніх темпів домовленості до кінця року може не бути.

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Суперечка щодо видатків

Ірландія не стала скорочувати фінансування сільського господарства та регіональної політики згуртованості, які разом становлять майже половину бюджету ЄС. Натомість запропоновані скорочення зосереджені на конкурентоспроможності, обороні та допомозі на розвиток.

Такий підхід став поступкою 17 країнам групи «Друзі згуртованості», які виступають проти зменшення фермерських субсидій і регіональних виплат. Міністр сільського господарства Італії Франческо Лоллобриджида назвав відновлення коштів для Спільної сільськогосподарської політики добрим початком, але зазначив, що цього недостатньо. Міністр у справах Європи Польщі Ігнацій Нємчицький привітав те, що країна й надалі отримуватиме найбільший обсяг фінансування, водночас зауваживши, що розмір бюджету не відповідає амбіціям ЄС.

Лідери ЄС мають обговорити переговорний документ на саміті наступного четверга та п’ятниці. Уряди країн блоку прагнуть узгодити бюджет до кінця року, до виборів у Франції, Італії та Польщі у 2027 році.

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