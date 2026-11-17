Німеччина надасть Україні нові радари для поліпшення контролю за повітряною обстановкою. Вони мають допомогти військовим краще виявляти повітряні цілі та стежити за ситуацією в небі. У майбутньому ці радари стануть одним з елементів нової системи протиповітряної оборони «Фрея». «Ми також надамо нові високоефективні радари для поліпшення картини повітряної обстановки. Вони стануть важливим елементом майбутніх систем протиповітряної оборони “Фрея”», — заявив Пісторіус.

За словами міністра, зараз близько десяти країн працюють над розвитком цієї системи. Вона має стати частиною майбутньої протиповітряної оборони, зокрема для захисту від балістичних загроз. Пісторіус наголосив, що головним напрямом військової допомоги Німеччини Україні залишається посилення протиповітряної оборони. Російські атаки продовжують створювати загрозу для українських міст та інфраструктури, тому забезпечення України засобами ППО залишається одним із ключових завдань партнерів.

Німеччина вже організувала масштабні програми постачання керованих ракет для американських систем Patriot. Берлін також продовжить передавати Україні зенітні ракетні комплекси IRIS-T та боєприпаси до них. Крім того, німецька сторона готує ще одне технічне рішення, яке має розширити можливості української ППО. Йдеться про інтеграцію ракет IRIS-T до норвезьких зенітних ракетних комплексів NASAMS.

Це дозволить Україні гнучкіше використовувати наявні боєприпаси та розширити можливості застосування різних систем протиповітряної оборони. Таким чином, німецька допомога передбачає не лише нові радари для майбутньої системи «Фрея», а й подальше постачання ракет і комплексів ППО, а також технічну інтеграцію різних типів озброєння. Про це федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив на пресконференції за підсумками 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбулося в Брюсселі.