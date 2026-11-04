Німеччина планує вкласти €35 мільярдів у космічні технології

Німеччина планує розвивати власні та європейські космічні технології, щоб менше залежати від США у передаванні даних через супутники. На ці потреби країна збирається спрямувати 35 мільярдів євро протягом наступних років. Водночас Берлін визнає, що реалізувати такі масштабні проєкти самостійно не зможе, тому шукатиме партнерів у Європі та за її межами.

За словами міністра, Німеччині потрібно посилювати власні можливості в космосі. Особливо це стосується супутникового зв’язку, який використовують для передавання даних. Зараз у цій сфері країна значною мірою залежить від інших держав, зокрема США. «Ми повинні, особливо коли йдеться про космос, також думати про те, щоб стати більш незалежними від інших. Зокрема й від США, коли йдеться про забезпечення передавання наших даних через космос», — зазначив Пісторіус.

Він повідомив, що протягом наступних років Німеччина планує інвестувати в космічну сферу 35 мільярдів євро. Гроші спрямують на розвиток зв’язку, захисту та передавання даних. Водночас міністр зауважив, що навіть такі значні вкладення не дадуть змоги створити всі необхідні технології власними силами. «Якби ми хотіли зробити це самостійно, то переоцінили б свої сили», — пояснив очільник Міноборони ФРН.

Тому Німеччина планує розширювати співпрацю з іншими країнами. Насамперед ідеться про європейських партнерів, але Берлін також розраховує на підтримку держав за межами Європи. Серед них Пісторіус окремо згадав Канаду. «Нам потрібна європейська співпраця і співпраця за її межами. Я маю на увазі, зокрема, Канаду, але також інших партнерів. Ми повинні мислити нестандартно. Ми повинні мислити міжнародно», — сказав міністр.

Пісторіус також наголосив на особливій ролі Німеччини в європейській безпеці. За його словами, як найбільша економіка Європи та один із ключових членів НАТО на континенті, країна має брати на себе більше відповідальності за обороноздатність регіону. Водночас Німеччина не може самостійно забезпечити всі необхідні військові можливості. Саме тому, на думку міністра, європейським країнам потрібно тісніше співпрацювати в оборонній сфері.

Отже, Берлін прагне одночасно посилити власні космічні технології, зменшити залежність від американських рішень і розвивати партнерство з іншими державами. При цьому Пісторіус підкреслює, що для таких масштабних завдань міжнародна співпраця залишається необхідною. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час дискусії на Берлінській безпековій конференції в середу, 4 листопада.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що поки зарано говорити про те, як результати проміжних виборів до Конгресу США вплинуть на політику Дональда Трампа. Водночас Берлін не планує змінювати підхід до Вашингтона й продовжить працювати з чинною американською адміністрацією. Також Німеччина хоче зберігати контакти з обома партіями в Конгресі.

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