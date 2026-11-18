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Переговори щодо придбання двох геостаціонарних інфрачервоних супутників для раннього виявлення ракетних пусків майже завершені.

У грудні до Бундестагу планують подати документи для затвердження закупівлі. Головним підрядником, імовірно, стане Airbus Defence and Space, а субпідрядником — OHB.

Створення таких супутників триватиме 3–4 роки. Тому перші можливості з виявлення ракет можуть з’явитися у 2029–2030 роках. Апарати фіксуватимуть теплові сліди від двигунів балістичних ракет під час активної фази польоту.

Також Німеччина співпрацює з Францією над європейською системою космічного виявлення ракет у межах проєкту JEWEL.

Джерело: Hartpunkt.

Німеччина передасть Україні нові радари, які допоможуть краще контролювати повітряний простір і стануть частиною майбутньої системи протиповітряної оборони «Фрея». Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус після засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» у Брюсселі. Він також підтвердив, що Берлін продовжить постачати Україні ракети для Patriot і комплекси IRIS-T.

Німеччина спрямує 300 млн доларів на закупівлю американського озброєння для України в межах ініціативи PURL. До нового пакета допомоги країна долучається разом із Норвегією. Основний акцент зроблять на посиленні української протиповітряної оборони.

Німеччина більше не може передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Наразі ресурс у цій країні вичерпаний. Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

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