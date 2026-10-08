Німеччина продовжила тимчасовий захист для українських біженців до 2028 року

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Німеччина продовжила дію тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2028 року. Відповідні зміни внесло Федеральне міністерство внутрішніх справ країни.

Постанова вже оприлюднена в офіційному урядовому віснику та набирає чинності наступного дня після публікації.

Водночас передбачений виняток для громадян України, які в’їжджатимуть до Німеччини з 9 жовтня 2026 року та відповідно до українського законодавства є військовозобов’язаними.

Джерело: Федеральне міністерство внутрішніх справ Німеччини

28 серпня польська влада заявила, що найближчими роками не планує збільшувати виплати на дітей за програмою «800 Плюс». Повернутися до питання підвищення допомоги уряд може не раніше 2028 року, при цьому програмою за встановлених умов можуть користуватися і українські біженці.

Уряд Грузії продовжив програми підтримки для громадян України, які були змушені залишити свої домівки через війну. Фінансова допомога на житло та щомісячні виплати діятимуть до 1 жовтня 2026 року. Також українці, які перебувають у Грузії через війну, зможуть і надалі користуватися програмою медичної допомоги.

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