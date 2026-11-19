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Німеччина запропонувала Європейському Союзу відмовитися від вимоги одностайного схвалення нових кредитів для України. Єврокомісія пропонує передбачити 100 млрд євро допомоги Києву в бюджеті ЄС на 2028–2034 роки, загальний обсяг якого може сягнути 2 трлн євро. Водночас Берлін наполягає на створенні стабільного механізму фінансування України, який буде складніше заблокувати нинішнім і потенційним противникам такої підтримки, зокрема Марін Ле Пен, яка розраховує обійняти посаду президента Франції.

За задумом Німеччини, ЄС має отримати можливість залучати додаткові кошти понад уже передбачені 100 млрд євро. Про це виданню розповів високопоставлений європейський чиновник, обізнаний із перебігом переговорів.

Для затвердження нового бюджету та запропонованого Німеччиною резервного механізму фінансування все одно знадобиться одностайна підтримка країн Євросоюзу. Однак, якщо Берліну вдасться реалізувати свою ініціативу, подальші рішення про виділення коштів Україні в межах цієї схеми ухвалюватимуть кваліфікованою більшістю голосів.

Крім того, механізм запозичень дозволить залучати додаткове фінансування без необхідності погоджувати значні початкові витрати, які дедалі важче політично обґрунтовувати урядам європейських країн.

Про це пише Politico.

Нагадаємо, що Німеччина виділяє Україні ще 200 млн євро на підготовку до зими.

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