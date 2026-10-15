Німеччина розглядає закупівлю українських ракет Барс для Бундесверу

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Сухопутні війська Німеччини планують придбати недорогі крилаті ракети для завдання далекобійних ударів на відстань до 1500 кілометрів. Серед двох систем, які нині розглядають для закупівлі, є українська розробка — реактивна ракета-дрон «Барс». Вона може поповнити арсенал Бундесверу.

«У майбутньому ми, як сухопутні війська, також матимемо недорогі крилаті ракети – рішення ухвалено! Наразі в центрі уваги дві системи, які вже доступні на ринку. Однак обидві ще мають пройти кваліфікацію для Бундесверу», - заявив командувач Сухопутних військ ФРН генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг 7 жовтня під час виступу на заході Об'єднання підтримки Сухопутних військ Німеччини, згідно з текстом промови, який є у розпорядженні видання.

За словами генерала, перші поставки таких ракет принципово можливі вже з 2027 року, і військове керівництво прагне реалізувати цей термін.

«Ми зможемо завдавати масованих ударів по цілях на глибині близько 1500 кілометрів, перенасичуючи системи протиповітряної оборони противника», – наголосив Фройдінг.

Як зазначає Hartpunkt, хоча генерал не назвав конкретних виробників або типів озброєння, за інформацією обізнаних джерел видання, йдеться про крилаті ракети Anthem компанії Covenant та один із варіантів української ракети «Барс».

Anthem є новою розробкою компанії Covenant, яка має представництва в Ізраїлі, США та Німеччині. У перспективі виробництво цих ракет може бути організоване в Лейпцигу. За інформацією компанії, вартість однієї ракети має становити кілька сотень тисяч євро.

Натомість «Барс», як зазначає видання, належить до родини українських засобів ураження, які вже застосовувалися під час війни проти Росії. Передбачається, що в майбутньому їх також вироблятимуть у Німеччині у співпраці з німецьким партнером.

Паралельно Сухопутні війська Німеччини зацікавлені в отриманні американських далекобійних крилатих ракет Tomahawk разом із наземними пусковими установками Typhon. На думку Фройдінга, відносно дешеві крилаті ракети можуть використовуватися для масованого перевантаження протиповітряної оборони противника, тоді як дорожчі Tomahawk – для ураження стратегічно важливих цілей.

За інформацією Hartpunkt, Бундесвер планує придбати у США три батареї Typhon і близько 400 крилатих ракет Tomahawk найновішої модифікації Block Vb орієнтовною вартістю 3,4 млрд євро. Їх постачання очікується не раніше початку 2030-х років.

Про це повідомляється із посиланням на німецьке спеціалізоване видання Hartpunkt, яке оприлюднило подробиці відповідних планів Бундесверу.

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