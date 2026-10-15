Німеччина схвалила план обмежень соцмереж для дітей до 13 років — Interia

Уряд Німеччини схвалив основні засади тимчасових обмежень доступу дітей і підлітків до соціальних мереж. План передбачає загальну заборону користування такими платформами для осіб віком до 13 років, за винятком спеціально верифікованих сервісів для молодої аудиторії. Про це повідомляє Interia.

Ініціатива має діяти до ухвалення спільних європейських норм. Берлін прагне, щоб на рівні ЄС запровадили загальну заборону доступу до соціальних мереж для дітей молодших за 13 років.

Обмеження для підлітків

Для користувачів віком від 13 до 17 років планують запровадити поступові обмеження, однак їхній конкретний зміст у рамковому документі ще не визначили. Як можливий орієнтир згадується проєкт європейського EU Kids Act. Серед можливих інструментів — «мініакаунти» з обмеженим функціоналом, батьківським контролем і добовим лімітом активності від однієї до кількох годин.

Серед запланованих вимог до платформ — дієві механізми перевірки віку користувачів, зокрема за допомогою цифрового документа EUDI Wallet.

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Вимоги до платформ і навчання

За планом уряду, розробники цифрових застосунків мають уже на етапі створення сервісів передбачати рішення для запобігання залежності. Алгоритмічні рекомендації та функція нескінченного прокручування стрічки мають бути вимкнені за замовчуванням.

Німеччина також має намір домагатися, щоб кошти від штрафів за порушення правил захисту дітей і молоді в медіа спрямовували на медіаосвіту. У федеральних землях планують створити спеціальні онлайн-поліцейські пункти для дітей і підлітків, аби полегшити повідомлення про кіберзлочини та зловживання.

Міністерка Карін Прін заявила, що влада не хоче виключати молодих людей із цифрового світу, натомість прагне зробити їх захищенішими та стійкішими до ризиків. Уряд також планує підготувати окрему програму з навчання відповідальному використанню штучного інтелекту для учнів початкової школи.

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