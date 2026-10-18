Німеччина вичерпала можливості для нових постачань ППО Україні

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Німеччина надала Україні максимально можливий обсяг допомоги для підтримки системи протиповітряної оборони і наразі не має додаткових ресурсів для нових оперативних постачань. Про це заявив голова комітету із закордонних справ Бундестагу Армін Лашет.

Відповідаючи на запитання щодо спроможностей Бундесверу та німецького оборонно-промислового комплексу підсилити українське небо перед зимовим періодом, політик зазначив, що простору для маневру фактично немає, адже федеральний уряд уже використав усі наявні та доступні резерви.

Коментуючи тему надання далекобійного озброєння для ударів углиб території Росії, Лашет утримався від прямих відповідей щодо перспектив таких постачань і закликав до деескалації. Він нагадав про позицію президента США Дональда Трампа, який закликав утримуватися від атак на російські нафтопереробні заводи. На думку німецького політика, Києву критично важливо зберегти партнерські відносини з Вашингтоном, зокрема доступ до розвідувальних даних та супутникового зв'язку Starlink, хоча й визнав, що остаточні рішення щодо вибору цілей залишаються виключно за українською стороною.

Джерело: Berliner Zeitung.

Україна вичерпала ракети-перехоплювачі для виготовлених у США систем протиповітряної оборони Patriot. Про це CNN повідомило з посиланням на обізнане із ситуацією джерело.

Україна регулярно стикається з дефіцитом ракет-перехоплювачів для американських систем ППО Patriot, але це не означає, що постачання повністю припинилися. Кореспондент Financial Times Крістофер Міллер пояснив, що Київ отримує нові боєприпаси невеликими партіями, а наявні запаси можуть вичерпуватися вже в середині місяця.

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