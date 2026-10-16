Німеччина відмовилася від прямої закупівлі MQ-28 Ghost Bat — Breaking Defense

Міністерство оборони Німеччини повідомило компанії Boeing, що не планує безпосередньо закуповувати безпілотні літальні апарати MQ-28 Ghost Bat. Про це Breaking Defense повідомив представник американської компанії.

Плани закупівлі переглядають

Представник Boeing заявив, що німецьке оборонне відомство поінформувало компанію про відмову від придбання літального апарата. Коментувати причини такого рішення у Boeing переадресували до Міністерства оборони Німеччини.

У відомстві не стали розкривати інформацію щодо можливих закупівельних проєктів, пославшись на правила закупівель і державних контрактів, а також на необхідність попереднього розгляду таких питань парламентом.

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Строки програми можуть змінитися

Німеччина раніше ставила за мету отримати Collaborative Combat Aircraft, або CCA, до 2029 року. Такі безпілотники мають діяти разом із винищувачами та виконувати ударні завдання. Видання зазначає, що цей графік тепер викликає сумніви.

За даними Politico, Німеччина може отримати цю спроможність лише на початку 2030-х років, а випробування літальних апаратів мають розпочатися у 2027 році. У Boeing заявили, що готові підтримати німецького замовника щодо подальших кроків.

Серед можливих учасників майбутнього відбору називають німецьку Helsing із CA-1 Europa, партнерський проєкт Airbus і Kratos U740-Valkyrie, а також General Atomics із безпілотниками сімейства Gambit.

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