У Німеччині у 112 384 випадках право на сімейну виплату Kindergeld для дітей, які живуть за кордоном, має батько або мати з польським громадянством. Це найбільша група серед одержувачів виплат на дітей, що не проживають у Німеччині.

Майже 291 тисяча дітей за кордоном

За даними Федерального агентства праці Німеччини, на які посилається RMF24, Kindergeld отримують приблизно 291 тисяча дітей, які мешкають поза межами країни. Їхні батьки працюють у Німеччині. Така кількість становить 1,66% із 17,6 мільйона дітей, на яких виплачується сімейна допомога.

У 2026 році Kindergeld становить 259 євро на місяць на одну дитину. Право на виплату пов’язане з працевлаштуванням батька або матері в Німеччині, а не з місцем проживання дитини.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Другою за чисельністю групою є 36 727 громадян Німеччини, чиї діти мешкають за кордоном. Далі в переліку йдуть громадяни Чехії — 33 872 випадки — та Румунії — 32 459 випадків.

Реакція політиків

Заступник голови парламентської фракції CDU/CSU у Бундестазі Гюнтер Крінгс заявив, що Німеччина є головним експортером виплат на дітей до інших країн ЄС. За даними німецьких медіа, політики CDU/CSU та AfD висловлюють занепокоєння переказуванням коштів із німецького бюджету за кордон.

Представники CDU/CSU звертають увагу на різницю у вартості життя між Німеччиною та країнами, де проживають діти. Водночас депутатка від Соціал-демократичної партії Німеччини Парса Марві заявила, що рівне ставлення у сфері сімейних виплат є важливою складовою свободи пересування працівників у ЄС. Заступниця голови парламентської групи Лівих Яніне Вісслер зазначила, що йдеться приблизно про 1% загальних витрат на допомогу дітям.

Читай нас у