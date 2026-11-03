Німеччина зафіксувала 670 ісламістських антисемітських злочинів — Jerusalem Post

У Німеччині 2025 року зареєстрували 670 антисемітських правопорушень, класифікованих як ісламістськи мотивовані. Це на 6% більше, ніж у 2024 році, коли таких випадків було 631, повідомляє Jerusalem Post з посиланням на відповідь федерального уряду на парламентський запит.

Зростання після 7 жовтня

Запит до уряду подала депутатка Бундестагу від партії Зелених Ламія Каддор. Державний парламентський секретар Крістоф де Фріз навів дані системи реєстрації політично мотивованих злочинів KPMD-PMK.

За цими даними, у 2022 році в країні зафіксували 16 ісламістськи мотивованих антисемітських злочинів. Від 1 січня до 6 жовтня 2023 року таких випадків було 33, а протягом трьох місяців після 7 жовтня — 331. У 2024 році їхня кількість майже подвоїлася до 631, а у 2025 році становила 670.

Які правопорушення фіксувала поліція

Видання WELT AM SONNTAG, яке отримало розбивку Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини, повідомило, що майже половина випадків стосувалася використання символіки заборонених організацій, зокрема «Хезболли» та угруповання «Ісламська держава». Правоохоронці також реєстрували антисемітські графіті, образи та погрози.

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Найтяжчим випадком був напад із ножем на іспанського туриста в Меморіалі вбитим євреям Європи в Берліні у лютому 2025 року. За даними BKA, його кваліфікували як замах на вбивство; нападником був сирієць.

Загальна статистика

Загалом у Німеччині 2025 року зареєстрували 6 548 антисемітських правопорушень усіх ідеологічних категорій. У 3 163 випадках, або 48,3%, зафіксували зв’язок з Ізраїлем. Найбільшою ідеологічною категорією залишався правий екстремізм.

Ламія Каддор заявила про необхідність рішуче протидіяти ісламістському антисемітизму, не покладаючи загальної підозри на мусульман. Вона наголосила на потребі дієвої профілактики, надійних даних і співпраці з мусульманськими громадами. Уряд також зазначив, що Німецька ісламська конференція з 2011 року приділяє боротьбі з антисемітизмом особливу увагу.

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