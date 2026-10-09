Німеччина запровадить податок на солодкі напої у 2027 році

Урядова коаліція Німеччини домовилася про компроміс щодо податку на солодкі напої. Його планують запровадити з 1 липня 2027 року, а невеликі виробники з обсягом виробництва до встановленого порогу хочуть звільнити від сплати.

У Німеччині погодили основні умови майбутнього податку на цукор у напоях. За інформацією Bild, він стосуватиметься передусім великих виробників, тоді як невеликі компанії зможуть уникнути додаткових витрат. Спочатку податок планували запровадити з 1 січня 2027 року. Однак після переговорів урядова коаліція вирішила відкласти його запуск на пів року — до 1 липня 2027-го.

Хто платитиме новий податок

За даними Bild, від сплати податку хочуть звільнити виробників, які розливають менш як 70 тисяч літрів напоїв на рік. Отже, нові правила мають менше впливати на невеликі підприємства. Для великих компаній винятків не передбачають. Зокрема, під дію податку, за інформацією видання, потраплять такі виробники, як Coca-Cola та Pepsi.

Ще один поріг — один мільйон літрів напоїв на рік — мають додатково обговорити на рівні Європейського Союзу. Поки що остаточних подробиць щодо цього питання не повідомляють.

Скільки рівнів оподаткування залишать

У межах компромісу сторони також домовилися зберегти два рівні оподаткування залежно від вмісту цукру в напоях. Саме на такому підході наполягали представники Християнсько-демократичного союзу та Християнсько-соціального союзу, які входять до урядової коаліції. Водночас Міністерство фінансів Німеччини на чолі з Ларсом Клінгбайлем із Соціал-демократичної партії раніше пропонувало запровадити третій рівень податку. Також відомство хотіло знизити порогові значення вмісту цукру, за якими визначатимуть суму збору, та збільшити податкові ставки.

За даними Bild, ці пропозиції не увійшли до компромісного рішення. Тож нинішній варіант передбачає два рівні оподаткування, відстрочений початок дії та виняток для невеликих виробників. Однак наразі йдеться про домовленість урядової коаліції, а не про податок, який уже почав діяти. Подальші кроки залежатимуть від оформлення та ухвалення відповідних рішень. Про це стало відомо виданню Bild.

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