Німеччина затримала турецьких громадян за підпал станції Starlink у Польщі

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У ФРН правоохоронці затримали двох громадян Туреччини, яких підозрюють у підпалі станції Starlink у польському населеному пункті Воля Кробовська поблизу Варшави. Затримання стало результатом спільної операції польської поліції, Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) та Федерального відомства кримінальної поліції Німеччини (BKA).

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Марцін Кєрвінський повідомив, що підозрюваним інкримінують скоєння саботажу та диверсійних дій на користь іноземної розвідки.

Джерело: Заява Марціна Кєрвінського у соцмережі X.

Увечері 23 вересня у селі Воля-Кробовська в Мазовецькому воєводстві сталася пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink. Польська влада підозрює, що загоряння могло бути навмисним.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пожежа на наземній станції Starlink у Мазовецькому воєводстві «виглядає недобре», хоча він утримується від остаточних оцінок щодо диверсії до отримання стовідсоткового підтвердження.

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