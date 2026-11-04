Німеччина збільшила гуманітарну допомогу Ємену до 38 млн євро — Der Spiegel

Німеччина збільшила гуманітарну допомогу Ємену на 10 мільйонів євро — до 38 мільйонів євро загалом. Підтримку наростили на тлі погіршення гуманітарної ситуації в країні, повідомляє Der Spiegel.

Зустріч у Берліні

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив про додаткове фінансування після зустрічі в Берліні з міністеркою закордонних справ Ємену Афрах Абдулазіз Аль-Зубою. За його словами, тривалі атаки хуситів поставили гуманітарну ситуацію в Ємені на межу катастрофи.

Вадефуль також заявив, що хуситські формування мають негайно припинити, за його висловом, «огидні атаки» на населення Ємену та Саудівської Аравії. Він наголосив, що лише політичний процес може забезпечити тривалий мир.

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Бої та безпекова ситуація

У Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили про готовність підтримати політичне врегулювання. Під час переговорів у Берліні сторони обговорили атаки хуситів у Ємені й Саудівській Аравії, а також ситуацію в регіоні Баб-ель-Мандебської та Ормузької проток.

Як пише видання, гуманітарна ситуація в Ємені була вкрай складною ще до останніх атак хуситського руху, а нещодавні події суттєво її погіршили. Упродовж останніх місяців у країні тривають важкі бої: підтримувані Іраном хусити, зокрема, воюють поблизу стратегічно важливого міста Таїз проти урядових сил, які підтримують союзні збройні формування та Саудівська Аравія. Також хусити атакують цілі в південному прибережному місті Аден, де перебуває міжнародно визнаний уряд Ємену.

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