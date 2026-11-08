Німецька AfD хоче організувати переговори зі США та Росією без України

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Німецька ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» (AfD) має намір долучитися до врегулювання російсько-української війни, однак пропонує провести переговори без участі України. Організувати зустріч за участю Німеччини, США та Росії планують навесні 2027 року в Абу-Дабі.

Про відповідні плани розповів заступник голови фракції AfD у Бундестазі Маркус Фронмайєр, який також входить до комітету з питань закордонних справ німецького парламенту.

За його словами, партія хоче організувати саміт за участю представників Німеччини, Сполучених Штатів та Росії, але без залучення української сторони. Місцем проведення зустрічі обрали Абу-Дабі, а орієнтовним терміном — весну наступного року.

В AfD стверджують, що вже мають налагоджені контакти з представниками Вашингтона та Москви. Зокрема, представники партії заявили про зв'язки з Державним департаментом США та радниками президента Дональда Трампа.

Також у партії запевняють, що підтримують спілкування з представниками Міністерства закордонних справ Росії, адміністрації президента РФ та відповідних розвідувальних служб.

Водночас ультраправа AfD демонструє високі показники підтримки серед німецьких виборців. За даними, наведеними Le Monde, партія посідає перше місце в загальнонаціональних опитуваннях із результатом 27–30%.

Для порівняння, коаліція ХДС-ХСС на чолі з федеральним канцлером Фрідріхом Мерцем має підтримку на рівні 18–23%.

Про можливу зустріч із представниками німецької ультраправої партії раніше повідомляв російський банкір Кирило Дмитрієв, наближений до Володимира Путіна. Він бере участь у переговорах між Росією та Україною.

22 жовтня під час перебування у Стамбулі Дмитрієв заявив, що планує зустрітися з представниками AfD у грудні. Також він згадав про форум, який попередньо має відбутися у другому кварталі 2027 року.

Водночас російський представник не уточнив мету майбутньої зустрічі та місце її проведення.

Своєю чергою, Маркус Фронмайєр заявив, що саме Кирило Дмитрієв координує підготовку майбутнього саміту з американською стороною.

Про це повідомляє видання Le Monde.

Водночас російський диктатор Володимир Путін не отримає запрошення на саміт лідерів G20, який відбудеться у Великій Британії в листопаді 2027 року. Про це заявив британський прем’єр-міністр Енді Бернем у коментарі виданню The Economist.

Помічник Навроцького заявив, що Путіна треба судити, а не запрошувати на G20.

Нагадаємо, що У Кремлі прокоментували поїздку путіна до США на саміт G20.

Раніше у Кремлі відповіли на пропозицію щодо зустрічі Зеленського і Путіна на G20.

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