У Німеччині профспілка IG Metall оголосила 24-годинні попереджувальні страйки на низці підприємств металургійної та електротехнічної промисловості. Це перша така ескалація тарифного конфлікту з 2018 року, повідомляє Der Spiegel.

Страйки на автопідприємствах

У п’ятницю страйк запланований на заводі Audi в Інгольштадті. Пізно ввечері в четвер працівники BMW у мюнхенському районі Мільбертсгофен мають тимчасово припинити роботу. Наступного тижня до акції має долучитися ще один концерн, що входить до індексу DAX.

Також IG Metall повідомила про страйк на підприємстві постачальника автокомпонентів ZF на півночі землі Рейнланд-Пфальц. Профспілка заявляла, що акції мають відбутися в усіх регіонах і різних секторах металургійної та електротехнічної промисловості — від автомобілебудування до металообробки й машинобудування.

Під час 24-годинних попереджувальних страйків працівники обраних підприємств припиняють роботу на цілий день, а не лише на кілька годин. Для IG Metall це останній етап ескалації перед голосуванням членів профспілки та можливим безстроковим страйком. У 2018 році такі акції охопили близько 500 тисяч працівників на 250 підприємствах.

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Суперечка щодо зарплат

IG Metall звинувачує роботодавців у тому, що вони не поліпшили пропозицію щодо підвищення зарплат на 1,3%. Профспілка вимагає збільшити виплати на 5%, заявляючи, що запропонований рівень означатиме реальні втрати для працівників.

Вона також стверджує, що роботодавці відхилили її пропозицію про відмову від зарплати на окремих підприємствах в обмін, зокрема, на гарантії зайнятості. Рада працівників Audi заявила, що роботодавці намагаються послабити тарифні угоди та інші трудові здобутки, зокрема 35-годинний робочий тиждень, виплати до відпустки й різдвяні виплати.

Роботодавці, зі свого боку, попереджають про мільйонні втрати та подальше послаблення економічного становища країни. Переговорниця об’єднання роботодавців Nordmetall Лена Штребеле назвала заплановані 24-годинні страйки непотрібними та шкідливими, наголосивши, що компанії прагнуть зберегти й посилити систему галузевих тарифних угод.

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