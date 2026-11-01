Німецьке BSI попередило політиків про можливе шпигунське ПЗ на iPhone — Der Spiegel

У Німеччині Федеральне відомство з безпеки в інформаційних технологіях (BSI) попередило депутатів Бундестагу та членів федерального уряду про можливі атаки із застосуванням шпигунського програмного забезпечення проти iPhone. Потенційно скомпрометованими можуть бути пристрої Apple, повідомляє Der Spiegel.

Попередження після сигналу Apple

Міністр цифровізації та модернізації державного управління Карстен Вільдбергер підтвердив попередження в програмі Bericht aus Berlin. За його словами, Apple повідомила, що окремі пристрої могли бути скомпрометовані шпигунським ПЗ.

Після цього BSI поінформувало людей, яких це могло стосуватися, а також пояснило, яких подальших кроків їм слід ужити. Вільдбергер не уточнив, про які саме пристрої або атаки йдеться, і не назвав можливих виконавців. За його словами, інші припущення наразі були б спекуляціями.

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Міністр також зазначив, що не вбачає обов'язкового зв'язку інциденту зі штучним інтелектом, адже шпигунське ПЗ для смартфонів існує давно. Водночас він назвав ситуацію тривожною.

Можливості шпигунського ПЗ

Таке програмне забезпечення може встановлюватися на смартфон чи комп'ютер без відома або згоди користувача. Воно здатне отримувати доступ до повідомлень, фотографій, даних про місцезнаходження та натискань клавіш. Залежно від типу програми можливий також доступ до телефонних розмов або мікрофона пристрою.

Шкідливі програми можуть потрапляти на пристрої через вкладення в електронних листах, підроблені посилання або вразливості програмного забезпечення. Особливу небезпеку становлять атаки без взаємодії з користувачем: у таких випадках зараження може відбутися без переходу за посиланням чи відкриття файлу. Шпигунське ПЗ застосовують злочинці, переслідувачі та державні суб'єкти для цілеспрямованого стеження.

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