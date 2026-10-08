Німецькі законодавці схвалили придбання ще чотирьох фрегатів MEKO — Defense News

Німецькі законодавці схвалили придбання ще чотирьох фрегатів MEKO A-200 DEU у суднобудівної компанії TKMS. Це збільшить запланований склад флоту Німеччини до восьми однотипних кораблів, призначених передусім для протичовнової оборони, повідомляє Defense News.

Єдиний клас із восьми кораблів

Бюджетний комітет Бундестагу 8 липня схвалив перші чотири фрегати разом з опціоном на ще чотири. Міністерство оборони Німеччини заявило, що реалізація цього опціону дасть ВМС країни один клас із восьми кораблів. Поставку першого фрегата заплановано на 2029 рік.

Нові кораблі мають підтримувати місії НАТО в Балтійському та Північному морях, Атлантиці й на Крайній Півночі. У відомстві вважають, що використання одного типу фрегатів спростить навчання екіпажів, технічне обслуговування та логістику. Варіанти MEKO A-200 уже перебувають на службі у флотах союзників Німеччини.

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Заміна програми F126

Берлін обрав проєкт MEKO після виходу з контракту з Damen Naval на шість фрегатів F126. Ці кораблі спочатку мали забезпечити майбутні можливості ВМС Німеччини у протичовновій боротьбі. Міністерство оборони пояснило розірвання угоди значними проблемами з боку Damen і повідомило, що перед цим провело ширшу оцінку програми.

Початкова закупівля чотирьох MEKO, за повідомленнями, оцінювалася у 6,3 млрд євро, а опціон на наступні чотири — у 5,3 млрд євро. За даними Reuters, друга партія з урахуванням проєктної підтримки та резервів коштуватиме близько 5,6 млрд євро, а експлуатаційні витрати для цих чотирьох кораблів до 2045 року становитимуть ще 1,55 млрд євро.

За даними Der Spiegel, Damen вимагає від німецького уряду 4,7 млрд євро компенсації. Компанія стверджує, що припинення контракту було політично вмотивованим і юридично необґрунтованим. ARD повідомляла, що програма F126 вже коштувала Німеччині понад 2 млрд євро без поставки жодного корабля. TKMS назвала заплановану серію з восьми фрегатів найбільшим контрактом компанії на надводні кораблі.

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