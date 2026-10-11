Німецький депутат звинуватив Трампа у посиленні Росії та ризиках для України

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Президент США Дональд Трамп своїми діями посилює позиції Росії, заявив німецький депутат. Він наголосив, що Європа має не допустити власного ослаблення та не дозволити, щоб Україну змусили до капітуляції.

Про це заявив депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер.

За його словами, Трамп підтримує тих, хто прагне змусити Україну до переговорів, замість того щоб посилювати її позиції для майбутнього діалогу, зокрема надаючи більше зброї та розвідувальних даних.

«Ми маємо бути дуже обережні, щоб незадовго до проміжних виборів у Сполучених Штатах Трамп не продав майбутнє Європи. Ми могли б надіслати дизель до США, але ми не можемо прийняти, що Трамп підтримує Путіна. США та Росія об'єдналися проти майбутнього України та миру, свободи та самовизначення», - підкреслив німецький політик.

Він також застеріг, що Трамп виступає і проти заснованого на правилах Європейського Союзу, й закликав відкрито критикувати тих, хто виступає за поступки Росії.

Кізеветтер визнав, що Німеччина надто зволікала з допомогою Україні й досі діє недостатньо рішуче.

«Росія нарощує загрозу, і я сподіваюся, що мій канцлер і моя партія (Християнсько-демократичний союз –ред.) будуть стояти поруч з Україною», - наголосив депутат в коментарі Укрінформу.

До цього у Конгресі США нагадали Трампу про закон Грема через послаблення санкцій проти РФ.

Президент США Дональд Трамп знову поклав на Україну відповідальність за відсутність мирної угоди з Росією, водночас заявивши, що Кремль нібито зацікавлений у врегулюванні війни. Окремо американський лідер похвалив Москву за постачання великих обсягів нафти за низькими цінами.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що російсько-української війни можна було уникнути, а її початок пояснив «некомпетентністю». Він також повторив, що за його президентства вторгнення Росії нібито не відбулося б.

Спецпредставник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв назвав «історичним» і «знаковим» звернення президента США Дональда Трампа до українців із закликом обрати нового главу держави замість Володимира Зеленського.

Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть повторно відвідати Росію протягом найближчих двох тижнів. Точну дату візиту поки не визначили.

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