Німецький стиліст висміяв Трампа та нагадав про його зв’язки з Росією

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Німецький стиліст Френк Вільде спародіював президента США Дональда Трампа та розкритикував його політику. У своєму блозі чоловік підтримує Україну від початку повномасштабного російського вторгнення.

У своїй пародії Вільде також нагадав про конспірологічну теорію, пов’язану з капітаном Красновим.

Френк Вільде відомий своїми яскравими образами в ліфті. Цього разу він не просто вбрався в тематичний одяг, а й одягнув маску з обличчям Трампа. Стиліст також обрав діловий костюм, узяв до рук улюблену червону кепку Трампа з написом «Зробимо Америку знову великою».

Німець сфотографувався в цьому образі на тлі американського прапора та водночас тримав у руці ляльку в українській вишиванці. Водночас головним атрибутом його образу була табличка з написом «Капітан Краснов».

До свого допису Френк Вільде додав іронічні хештеги #AsTheWorldFallsDown – «Коли світ руйнується», #AgentKrasnov – «Агент Краснов» та #MakeRuzziaGreatAgain – «Зробімо Росію знову великою».

Зазначимо, поняття «Агент Краснов» є конспірологічною теорією, яка не має підтвердження. За цією теорією Дональд Трамп нібито був завербований ще за часів СРСР і діяв, прикриваючись особою капітана (агента) Краснова.

Про це повідомляється із посиланням на допис стиліста.

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