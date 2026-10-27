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Німецький суд відмовився закрити справу проти українця за підрив Північних потоків

UA NEWS 27 Жовтня 2026 16:37
Німецький суд відмовився закрити справу проти українця за підрив Північних потоків
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Вищий земельний суд Гамбурга відхилив клопотання захисту громадянина України Сергія Кузнєцова про припинення кримінального провадження у справі про підрив газопроводів «Північний потік – 1» та «Північний потік – 2» у вересні 2022 року. 

Захист наполягав на закритті справи, оскільки підозрюваний, як колишній офіцер спецпідрозділу Збройних сил України, зв'язаний зобов'язаннями щодо нерозголошення державної таємниці та не може вільно свідчити в суді через загрозу кримінального переслідування в Україні.

Головуюча суддя відхилила ці аргументи, зазначивши, що відповідно до законодавства Німеччини обвинувачений має право вільно здійснювати свій захист, а можливість особи давати свідчення в німецькому суді не може обмежуватися нормами службового законодавства іншої держави.

Джерело: n-tv.

У Німеччині  висунули обвинувачення українцю Сергію Кузнєцову у справі Північних потоків.

У Хорватії затримали другого українця у справі про підрив Північних потоків.

Раніше Туск закликав Німеччину звільнити підозрюваних у підриві Північних потоків.

 

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