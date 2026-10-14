Німецький суд взяв під варту двох підозрюваних у підпалі станції Starlink у Польщі — RMF24

Німецький суд взяв під варту двох громадян Туреччини, затриманих у Німеччині за виданими Польщею Європейськими ордерами на арешт у справі про підпал наземної станції супутникового зв’язку Starlink у польській Волі Кробовській. У разі передання Польщі підозрювані можуть відповідати у справі про диверсію на користь іноземної розвідки, повідомляє RMF24.

Екстрадиційна процедура

Рішення про тримання під вартою ухвалили на час екстрадиційної процедури. Німецький суд не визначив конкретного строку такого запобіжного заходу. Підозрювані можуть оскаржити це рішення, тому їхнє передання до Польщі, за даними RMF24, може тривати не дні, а тижні.

У Німеччині у цій справі також затримали жінку та чоловіка. За неофіційною інформацією, вони могли допомагати двом громадянам Туреччини. Польська прокуратура підтримує контакт із німецькими органами правосуддя щодо цих осіб. Якщо їхню причетність до операції підтвердять, польські слідчі можуть звернутися до суду з новими клопотаннями про Європейські ордери на арешт.

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Пожежа в Мазовецькому воєводстві

Пожежа на наземній станції Starlink у Волі Кробовській у Груєцькому повіті Мазовецького воєводства сталася ввечері 23 вересня. Через два дні прокурор Мазовецького відділу Національної прокуратури Польщі розпочав розслідування за напрямами можливого саботажу та злочину терористичного характеру на користь іноземної розвідки.

За даними RMF24, через кільканадцять годин після пожежі поліцейський патруль перевірив документи двох громадян Туреччини приблизно за 10 кілометрів від Воли Кробовської. На той час правоохоронці не мали підстав вважати інцидент диверсією: спершу йшлося про займання установки, а записи камер відеоспостереження лише почали аналізувати.

Польські служби встановили, що ці особи в’їхали до Польщі через Свецько та прибули до Лодзі, де їх мала зустріти жінка. Її затримали в Берліні. Загалом у справі затримано чотирьох осіб.

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