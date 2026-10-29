Ньюсом направить майже 1 000 волонтерів на вибори в Каліфорнії — The Hill

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом оголосив про розгортання майже 1 000 підготовлених волонтерів у п’яти конкурентних конгресових округах штату напередодні голосування. Вони працюватимуть у 6-му, 13-му, 22-му, 45-му та 48-му округах до Палати представників США з 3 листопада та, за потреби, залишатимуться там довше.

За даними The Hill, до групи увійдуть понад 800 спостерігачів на виборчих дільницях, 134 адвокати та 54 оператори гарячої лінії. В офісі губернатора заявили, що в конкурентних округах передбачене посилене чергування персоналу.

Заява Ньюсома

У соцмережі X Ньюсом звернувся до президента Дональда Трампа, заявивши, що направляє юристів до ключових округів Каліфорнії для захисту кожного голосу. Він також заявив, що незаконне вилучення бюлетенів у штаті віднесли до тяжких кримінальних злочинів.

У пресрелізі губернатор наголосив, що федеральний службовий статус не дає права залякувати виборців або втручатися у вибори. Заява пролунала на тлі занепокоєння демократів щодо можливого федерального втручання в голосування.

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Судове рішення і закони штату

Ньюсом також послався на рішення федерального апеляційного суду, який дозволив Каліфорнії врахувати 20 000 поштових бюлетенів. Адміністрація Трампа раніше стверджувала, що ці бюлетені, ймовірно, подали негромадяни США.

У вересні Ньюсом підписав законодавчий пакет, який запровадив покарання для причетних до вилучення бюлетенів. У травні він також підписав закон, що забороняє федеральним агентам без судового рішення отримувати доступ до списків виборців або виборчих технологій.

До рішення апеляційного суду Трамп у Truth Social заявляв, що посадовці Каліфорнії можуть надовго потрапити до в’язниці, якщо рахуватимуть бюлетені, які він вважав шахрайськими. Президент також називав вибори у штаті корумпованими та заявив у вівторок, що визнає результати майбутнього голосування, якщо вибори будуть чесними.

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