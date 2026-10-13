Ньюсом підтримав ініціативу проти ретроактивного податку для мільярдерів — The Hill

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом підтримав Proposition 42 — виборчу ініціативу, що заборонятиме ретроактивне оподаткування мільярдерів, передбачене іншою пропозицією штату. У разі схвалення виборцями обмеження стосуватиметься мільярдерів, які проживали в Каліфорнії станом на 1 січня 2026 року.

Що передбачає Proposition 42

Як повідомляє The Hill, Proposition 42 фінансував співзасновник Google Сергій Брін. Ініціатива також передбачає заборону нових податків на особисте майно, зокрема на пенсійні накопичення та рахунки 401(k), до отримання пенсіонерами доходу з цих активів, а також на інші інвестиції.

У заяві, поширеній прихильниками ініціативи, Ньюсом сказав, що заощадження каліфорнійців на пенсію та життєві потреби мають бути захищені від нових податків штату, аби люди могли скористатися цими коштами за потреби.

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Суперечка щодо податку

Ініціатива, відома як Billionaire Tax Act, передбачає одноразовий податок у розмірі 5%. Дев'яносто відсотків зібраних коштів пропонують спрямувати на програми охорони здоров'я, ще 10% — на продовольчу допомогу або освітні програми.

Ньюсом раніше виступав проти податкової ініціативи. У червні він писав, що Каліфорнія не повинна визначати бюджетні пріоритети у такий спосіб, водночас закликав запровадити податок для мільярдерів на загальнонаціональному рівні у США.

Ініціатива розділила демократів Каліфорнії: частина з них вважає, що вона може спонукати мільярдерів залишити штат, особливо Кремнієву долину. Брін раніше попереджав, що податок зашкодить бізнесу Каліфорнії та змусить керівників компаній переїжджати. Водночас ініціативу підтримали профспілка SEIU-UHW, конгресмен Ро Ханна та сенатор Берні Сандерс. Згідно з опитуванням UC Berkeley Citrin Center for Public Opinion Research і POLITICO, 45% зареєстрованих виборців Каліфорнії підтримували податок, 43% були проти, а 12% не визначилися.

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