Ньюсом заявив, що військову допомогу США Ізраїлю слід надавати за умов — Anadolu Agency

У США губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом заявив, що військову допомогу Ізраїлю слід надавати за певних умов. Як повідомляє Anadolu Agency, він висловив цю позицію в розмові з Washington Examiner під час поїздки до Нью-Гемпширу. Ньюсом також сказав, що такий підхід дедалі більше стає консенсусом у Демократичній партії.

Критика політики Нетаньягу

Ньюсом пояснив свою позицію насильством із боку поселенців на окупованому Західному березі та політикою прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. На його думку, ця політика підриває перспективи створення двох держав.

Губернатор охарактеризував війну Ізраїлю в Газі як моральну катастрофу та заявив, що Нетаньягу дедалі більше ізолює себе від решти світу й американського суспільства. Водночас Ньюсом не уточнив, які саме види військової допомоги мають надаватися за умов. Він згадав різницю між оборонними системами, зокрема Iron Dome, і наступальним озброєнням.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція демократів

За словами Ньюсома, американська допомога має відповідати принципам захисту прав людини, зокрема механізму Ліхі. Це федеральне правило 1997 року забороняє уряду США фінансувати іноземні військові підрозділи, щодо яких є інформація, що заслуговує на довіру, про тяжкі порушення прав людини.

Заява Ньюсома прозвучала на тлі посилення опозиції демократів до передачі зброї Ізраїлю. Навесні більшість сенаторів-демократів голосувала за блокування продажу озброєнь, а в липні понад 100 демократів Палати представників виступили проти окремого заходу. Ньюсом також зазначив, що вибори в Ізраїлі, заплановані на 27 жовтня, можуть вплинути на дискусію.

Раніше Ньюсом критикував Нетаньягу, водночас висловлюючи підтримку Ізраїлю. У 2023 році він відвідав країну та зустрівся з людьми, які пережили напад ХАМАС. У березні Ньюсом назвав свої попередні слова про Ізраїль як «державу апартеїду» такими, про які шкодує.

Читай нас у