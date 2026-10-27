Ноа Вайлі став найсексуальнішим чоловіком року за версією People: що відомо про актора

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Американський актор Ноа Вайлі, відомий за медичними драмами «Швидка допомога» та «Пітт», став володарем титулу «Найсексуальніший чоловік світу» за версією журналу People. Спочатку 55-річний артист навіть не повірив у цю новину й подумав, що хтось вирішив пожартувати над ним. Прийняти почесне звання йому допомогла дружина Сара.

«Я подумав, що це схоже на розіграш. Навіть у найсміливіших мріях не міг уявити, що мені дістанеться така честь», — зізнався Вайлі.

Його дружина, 46-річна Сара, переконала чоловіка, що він цілком заслуговує на це визнання. За словами актора, вона вважає його хорошою людиною, турботливим батьком і чоловіком, а такі якості, на її думку, варті уваги.

«Я подумав: “Гаразд, якщо ти так кажеш”», — пригадав артист.

Водночас він пожартував, що дружина залишилася особливо задоволеною, адже титул підтверджує її хороший смак у виборі партнера.

Чим Ноа Вайлі підкорив дружину

Під час фотосесії для People, яка відбулася в серпні в Малібу, до актора приєдналися Сара, їхня 11-річна донька Френсіс і сімейна шоколадна лабрадорка Лілі.

На знімальному майданчику Вайлі демонстрував не лише акторську харизму, а й побутові навички. Він готував улюблену яєчню доньки, прибирав на кухні та складав випрану білизну.

Сара із задоволенням підтримувала чоловіка під час знімань і підтвердила, що вдома в Лос-Анджелесі він справді виконує ці та інші домашні справи.

Від «Швидкої допомоги» до нового успіху в «Пітті»

Для Ноа Вайлі це не перша поява в матеріалах People про найпривабливіших чоловіків. У 1990-х роках він здобув популярність завдяки ролі молодого лікаря Джона Картера в серіалі «Швидка допомога». Тоді актор разом із колегами Джорджем Клуні, Еріком Ла Саллем та Ентоні Едвардсом прикрасив обкладинку спеціального випуску журналу, присвяченого привабливим чоловікам серіалу.

Джордж Клуні згодом двічі отримував титул найсексуальнішого чоловіка світу. Ноа Вайлі ж довелося чекати на власне визнання значно довше.

Нову хвилю популярності акторові приніс медичний серіал «Пітт», у якому він виконує головну роль доктора Роббі. Успіх проєкту Вайлі назвав другим великим шансом у своєму житті. За роботу в серіалі він також отримав дві премії «Еммі» поспіль у категорії найкращого актора.

Тепер, за словами артиста, настав час віддати належне йому та його екранному герою.

Як діти відреагували на титул батька

У Ноа Вайлі троє дітей: 24-річний син Оуен, 21-річна донька Оден і 11-річна Френсіс.

Новина про те, що батько став найсексуальнішим чоловіком року, викликала в них різні емоції.

Син поставився до цього практично й одразу подумав про можливі наслідки популярності.

«О, тепер моє життя стане набагато складнішим. Але це круто, тату. Хоча тепер у тебе буде багато хейтерів», — переказав його слова актор.

Старша донька, за словами Вайлі, просто не могла повірити в почуте. Він припускає, що тепер вона дражнитиме його через цей титул наступні 50 років.

Сам актор із гумором поставився до нового статусу. На запитання, чи змінить нагорода його життя, він відповів, що сподівається на суцільні радощі та приємні моменти, але одразу уточнив: друзі й родичі, без сумніву, ще довго жартуватимуть із нього.

Джерело: People.

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