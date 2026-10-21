Нобелівська лауреатка Піллей назвала санкції США проти МКС неприйнятними — France 24

У Гаазі, Нідерланди, нобелівська лауреатка Наві Піллей назвала санкції США проти Міжнародного кримінального суду шоком і неприйнятним кроком. Адміністрація Трампа запровадила масштабні санкції проти МКС через кілька годин після того, як Піллей присудили Нобелівську премію миру. Перед цим адміністрація вже застосувала обмеження щодо ключових посадовців суду, повідомляє France 24.

Підтримка працівників суду

Піллей, яка раніше обіймала посаду Верховної комісарки ООН з прав людини та була суддею Міжнародного кримінального трибуналу щодо Руанди, заявила, що санкції є порушенням принципу верховенства права на міжнародному рівні.

Вона також наголосила, що політики не повинні втручатися в роботу суддів і судової системи. За словами Піллей, до Гааги вона прибула, щоб висловити солідарність із працівниками Міжнародного кримінального суду.

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Заяви про роботу комісії ООН

В інтерв’ю Піллей також захистила висновок комісії ООН з розслідування, яку вона очолювала. Комісія дійшла висновку, що Ізраїль вчинив геноцид у Газі; за словами Піллей, цього висновку не робили легковажно.

Вона також відкинула твердження, що МКС нібито спрямовує свою діяльність проти Африки, заявивши, що суд не є вибірковим.

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