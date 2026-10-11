Нобелівський комітет присудив премію миру судді Наві Піллей — Jerusalem Post

У Норвегії Нобелівський комітет присудив Нобелівську премію миру 2026 року південноафриканській судді Наванетем Піллей, відомій як Наві. Нагороду їй присудили за зусилля зі сприяння миру та міжнародному праву, повідомляє Jerusalem Post.

Піллей раніше була Верховною комісаркою ООН з прав людини та суддею Міжнародного кримінального суду. Пізніше вона очолила Незалежну міжнародну комісію ООН з розслідування щодо окупованої палестинської території, включно зі Східним Єрусалимом.

Реакція Ізраїлю

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав Піллей нетерпимою до Ізраїлю, а членів Нобелівського комітету — такими, що ухвалили помилкове рішення. В офісі глави ізраїльського уряду заявили, що комітет утратив моральні орієнтири.

МЗС Ізраїлю також засудило присудження премії, звинувативши Піллей у поширенні неправдивих тверджень і ворожнечі проти Ізраїлю. Відомство відкинуло висновки комісії, яку вона очолювала. У звіті цієї комісії стверджувалося, що Ізраїль вчинив геноцид у Газі, а високопосадовці країни, зокрема Нетаньягу, підбурювали до таких дій.

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Нобелівський комітет заявив, що Піллей притягувала держави та національних лідерів до відповідальності, давала надію жертвам насильства й конфліктів та демонструвала моральну послідовність упродовж кар’єри. Комітет також згадав її ранню правозахисну роботу, зокрема захист Нельсона Мандели та інших противників апартеїду.

Заяви Трампа та санкції проти МКС

Президент США Дональд Трамп розкритикував рішення Нобелівського комітету під час передвиборчого мітингу в Сірак’юсі, штат Нью-Йорк. Він заявив, що премію мали присудити Сполученим Штатам і фактично йому, а також сказав, що раніше не чув про Піллей. Трамп назвав рішення комітету ганьбою для Норвегії.

Через кілька годин після оголошення лауреатки адміністрація Трампа запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду. Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон заборонить операції з МКС, аби обмежити ресурси та роботу установи. Заступниця прокурора МКС Назхат Шамім Хан засудила санкції та заявила, що вони не зупинять діяльність суду.

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