Нобелівську премію з економіки присудили за дослідження стабілізації економіки

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Нобелівську премію з економіки 2026 року отримали Роберт Ернест Голл і Майкл Вудфорд. Їх відзначили за дослідження мікроекономічних основ стабілізації макроекономіки.

Науковці показали, як економічні моделі можна будувати не лише на статистичних взаємозв’язках між інфляцією, виробництвом і споживанням, а й на аналізі поведінки окремих домогосподарств та підприємств.

Такий підхід допомагає пояснити, як рішення людей і бізнесу впливають на економіку загалом та як ці процеси пов’язані зі стабілізацією макроекономічних показників.

Джерело: Нобелівський комітет

У Норвегії Нобелівський комітет присудив Нобелівську премію миру 2026 року південноафриканській судді Наванетем Піллей, відомій як Наві. Нагороду їй присудили за зусилля зі сприяння миру та міжнародному праву.

Лауреаткою Нобелівської премії з літератури 2026 року стала канадська письменниця Енн Карсон.

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