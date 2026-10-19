Уряд Норвегії планує заборонити дітям до 16 років користуватися соціальними мережами. Майбутній закон може поширитися, зокрема, на TikTok, Roblox і Snapchat, а технологічні компанії мають відповідати за перевірку віку користувачів, повідомляє Channel NewsAsia.

Які сервіси можуть охопити обмеження

Міністерство у справах дітей і сім’ї Норвегії визначило шкідливі платформи як соціальні медіа, що через дизайн, функції або контент можуть становити ризик для емоційного, когнітивного чи фізичного розвитку та безпеки дітей.

У відомстві заявили, що, на думку уряду, під дію майбутнього закону потраплять TikTok, Roblox і Snapchat. Водночас міністерство не уточнило, які ще застосунки можуть включити до переліку.

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Мета законопроєкту

Міністерка у справах дітей і сімей Лене Воґслід заявила, що ініціатива має охопити весь спектр ризиків, з якими діти стикаються в соціальних мережах. Серед них уряд назвав шкідливий контент, функції, що можуть викликати залежність, незаконний маркетинг і небажані контакти з незнайомцями.

За словами Воґслід, законодавство має створити для технологічних компаній стимул прибирати шкідливий контент і функції, що можуть сприяти залежності. Діти та підлітки водночас зможуть користуватися сервісами обміну повідомленнями та іграми, які визнають нешкідливими.

У квітні Норвегія повідомляла про намір подати законопроєкт до парламенту до кінця року. Кілька європейських країн також прагнуть посилити контроль за використанням соцмереж дітьми після того, як Австралія у грудні запровадила заборону для користувачів віком до 16 років.

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