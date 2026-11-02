Норвегія перетворила образу Трампа на туристичну рекламу

Норвегія з гумором відповіла на образу Дональда Трампа, який назвав країну «сральнею». Національне туристичне управління Visit Norway опублікувало світлини незвичайних громадських туалетів із краєвидами на фіорди, водоспади та узбережжя. До фотографій додали гасло «Норвегія знову робить туалети великими!» — перероблену версію відомого передвиборчого слогана американського президента.

29 жовтня норвезьке туристичне управління Visit Norway опублікувало іронічну відповідь на слова президента США Дональда Трампа. Замість офіційних заяв чи дипломатичних суперечок там вирішили показати громадські вбиральні, якими країна може похвалитися перед туристами. Visit Norway представило добірку фотографій незвичайних туалетів, розташованих у мальовничих місцях Норвегії. Серед них — вбиральні біля фіордів, водоспадів та оглядових майданчиків. Деякі мають панорамні вікна з краєвидами на природу, інші розташовані просто на узбережжі Хельгеланда.

Туристичне управління підписало світлини фразою «Норвегія знову робить туалети великими!». Це іронічне переосмислення гасла Дональда Трампа «Зробімо Америку великою знову», яке він використовував під час своїх президентських кампаній. У Visit Norway також пожартували, що ці вбиральні варто відвідати не лише тоді, коли виникла така потреба. «Ці туалети варті відвідування як тоді, коли вам справді потрібно, так і тоді, коли ні», — зазначили в туристичному управлінні.

Чому Норвегія обрала гумор

Професор риторики Бергенського університету Єнс К’єльдсен вважає, що така відповідь допомогла Норвегії не перетворювати образи Трампа на серйозний дипломатичний конфлікт. На його думку, гумор у цій ситуації став влучним способом відреагувати на слова американського президента. «Це як хуліган у дитячому садку. Якщо ви надто серйозно реагуєте, хуліган перемагає», — пояснив професор.

Водночас на заяви Трампа відреагував і міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде. Він нагадав, що Нобелівську премію миру присуджує незалежний комітет, а не уряд країни. «Ми нагадували йому про це», — сказав дипломат.

Що саме сказав Трамп про Норвегію

Приводом для реакції стали висловлювання Дональда Трампа на мітингу в штаті Мічиган напередодні проміжних виборів до Конгресу США. Під час виступу американський президент різко розкритикував Норвегію та заявив, що не хоче приймати мігрантів із цієї країни. Трамп назвав Норвегію «країною-сральнею» та пов’язав свою критику з тим, що не отримав Нобелівської премії миру. Він також згадав рішення присудити нагороду південноафриканській юристці та колишній судді Міжнародного кримінального суду Наві Піллей.

Американський президент назвав це рішення «незгладимою плямою на Норвегії та на тих людях, які ухвалили таке ганебне й непристойне рішення». Крім того, Трамп заявив, що Нобелівська премія миру втратила довіру, а Сполучені Штати ніколи «не забудуть Норвегію». Утім, Нобелівську премію миру присуджує Норвезький Нобелівський комітет, який працює незалежно від уряду країни. Саме на це й звернув увагу міністр закордонних справ Норвегії.

Натомість Visit Norway вирішило відповісти на образи не політичними заявами, а фотографіями дизайнерських громадських туалетів. Так туристичне управління перетворило різкі слова Трампа на привід ще раз привернути увагу до туристичних місць країни. Про це пише The Guardian.

Президент США Дональд Трамп під час мітингу Республіканської партії у Порт-Гуроні, штат Мічиган, різко висловився про Норвегію. Свої заяви він пов’язав із тим, що не отримав Нобелівську премію миру, повідомляє RMF24.

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