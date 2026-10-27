Норвегія підвищила рівень кіберзагрози до високого через трикратне зростання хакерських атак

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Управління національної безпеки Норвегії (NSM) уперше у своїй історії оприлюднило відкриту оцінку національного рівня кіберризику, підвищивши його до позначки «високий». За даними відомства, упродовж останніх шести місяців кількість успішних кібератак проти норвезьких підприємств та організацій зросла втричі, а частина з них мала серйозні наслідки для безпеки країни.

Найбільшого ризику зазнають оборонно-промисловий і космічний сектори, об'єкти критичної інфраструктури, а також постачальники послуг для стратегічних підприємств. Водночас зростає загроза шпигунства, атак із використанням програм-вимагачів та DDoS-атак.

Окремим чинником ризику в NSM назвали швидкий розвиток штучного інтелекту, який може застосовуватися у наступальних кіберопераціях. У зв'язку з цим регулятор представив розширений комплекс заходів захисту для норвезьких компаній, що включає впровадження стійкої до фішингу багатофакторної автентифікації та посилення захисту критичного обладнання.

Джерело: Управління національної безпеки Норвегії (NSM).

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