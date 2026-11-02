Норвегія пропонує посилити закони про шпигунство — Anadolu Agency

Уряд Норвегії запропонував посилити законодавство для протидії діяльності іноземних розвідок і розширити слідчі повноваження Поліцейської служби безпеки (PST). Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на норвезького мовника NRK.

Ширше коло кримінальних дій

Запропоновані зміни передбачають криміналізацію ширшого спектра дій, які можуть підтримувати операції іноземних розвідувальних служб. Зокрема, незаконним може стати збирання для іноземної розвідки як непублічної, так і відкритої інформації, якщо така діяльність загрожує суспільним інтересам.

Також уряд пропонує спростити притягнення до відповідальності людей, які використовують фальшиві особи для збору відомостей на користь іноземних держав.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Нові інструменти для PST

Законодавчі поправки мають надати PST ширші повноваження для застосування прихованих слідчих заходів, щоб запобігати порушенням нових норм, виявляти їх і розслідувати.

Міністерка юстиції Астрі Аас-Гансен заявила NRK, що зміни потрібні через нові методи збору розвідувальної інформації. За її словами, державні суб’єкти можуть збирати дані, які не обов’язково є секретними, але їхня сукупність здатна зашкодити національним інтересам.

Читай нас у