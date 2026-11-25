Наприкінці жовтня 2026 року президент Фінляндії Александр Стубб і прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре зателефонували Володимиру Путіну, щоб знизити напруженість у Балтійському морі. За даними The Wall Street Journal, лідери хотіли запевнити Кремль, що НАТО не планує блокувати важливий для Росії морський маршрут. Оскільки Стубб сумнівався, що це повідомлення дійде до Путіна, до передачі послання залучили російського олігарха з контактами в Кремлі.

Офіційною темою телефонної розмови 27 жовтня була війна в Україні. Однак у лідерів Фінляндії та Норвегії була ще одна важлива мета — не допустити загострення ситуації в Балтійському морі. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з перебігом переговорів. За інформацією видання, Стубб і Стьоре хотіли донести до російського керівництва, що країни НАТО не збираються перекривати Балтійське море в мирний час. Йшлося про важливий для Москви судноплавний маршрут, яким користуються, зокрема, російські торговельні судна.

Під час розмови з Путіним 27 жовтня Стубб наголосив, що Фінляндія не має наміру блокувати Балтійське море. Два джерела WSJ, які були присутні під час телефонної розмови, переказали слова фінського президента так: «У нас немає наміру блокувати Балтійське море в мирний час, можете бути впевнені, ми діятимемо відповідно до закону».

Як до передачі послання залучили російського олігарха

До цього західні чиновники вже намагалися заспокоїти Москву. Зокрема, Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало російського посла, щоб обговорити ситуацію та знизити напруженість.

Однак Стубб побоювався, що офіційні заяви не дійдуть до Путіна або не переконають його. Тому фінська влада вирішила скористатися іншим каналом зв’язку — через російського олігарха, який має контакти в Кремлі.

За даними джерел WSJ, бізнесмен вирушив до Норвегії та провів там консультації з високопоставленими чиновниками. Після цього він повернувся до Москви, щоб особисто передати Путіну послання від скандинавських країн. Ім’я олігарха видання не розкриває.

Чому ситуація в Балтійському морі викликає занепокоєння

Як пише WSJ, протягом останніх місяців Росія зробила кілька кроків, які посилили побоювання західних чиновників щодо можливого конфлікту в Балтійському регіоні. Зокрема, за словами західних і російських джерел видання, російські кораблі, здатні нести ракети з ядерними боєголовками, отримали наказ супроводжувати нафтові танкери через Балтійське море. Вони також мають перешкоджати західним військово-морським силам і береговій охороні наближатися до цих суден та проводити перевірки.

Крім того, у Росії ухвалили закон, який дозволяє застосовувати військову силу для захисту торговельних суден. Москва також посилила військову присутність у Калінінградській області. За даними джерел газети, там розмістили додаткові безпілотники, потужні радари та засоби радіоелектронної боротьби.

Ще одним тривожним сигналом стало письмове попередження Росії на адресу НАТО. Як повідомляло Reuters 30 вересня, Москва заявила про готовність завдати превентивних ядерних ударів, якщо вважатиме, що її інтересам у Балтійському морі загрожує небезпека.

Сутичка в морі показала ризик ескалації

Наскільки швидко ситуація в регіоні може вийти з-під контролю, показав інцидент у червні. Тоді в Балтійському морі виникло протистояння за участю російського Балтійського флоту, німецької берегової охорони та активістів Greenpeace. Активісти на катерах наблизилися до російського нафтового танкера, який, за даними видання, належить до так званого тіньового флоту. У відповідь капітан російського військового корабля наказав їм триматися подалі.

У ситуацію втрутився корабель німецької берегової охорони. Його капітан пояснив російським військовим, що поруч із танкером перебувають цивільні активісти, а не представники берегової охорони. Після цього напруження вдалося знизити. Однак німецький капітан згодом повідомив керівництву, що інцидент міг призвести до серйозної ескалації. У WSJ зазначають, що подібні випадки посилюють побоювання щодо випадкового зіткнення між російськими та західними силами.

Заяви західних політиків також загострювали ситуацію

На напруженість впливали й публічні заяви представників країн НАТО. За словами джерел WSJ, Москва могла сприймати їх як погрози обмежити її можливості в Балтійському морі. У вересні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував НАТО провести настільки масштабні й жорсткі військові навчання поблизу Калінінграда, щоб Володимир Путін був змушений перекинути частину військ з України.

Своєю чергою, глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив в ООН, що його країна разом із Фінляндією та НАТО може перекрити Фінську затоку за кілька годин. Наприкінці жовтня представники Пентагону попросили колег із країн Балтії пом’якшити риторику щодо Росії. Про це раніше повідомляло Reuters із посиланням на джерела. У Кремлі на запит The Wall Street Journal щодо цієї історії не відповіли.

Що Путін розповів про розмову зі Стуббом і Стьоре

Телефонна розмова між президентом Фінляндії, прем’єр-міністром Норвегії та Володимиром Путіним відбулася 27 жовтня. Через два дні російський президент сам згадав про неї та заявив, що співрозмовники обговорювали ситуацію в Балтійському морі.

За словами Путіна, європейські лідери наголосили на необхідності дотримуватися міжнародного морського права. Він заявив, що Росія нібито погоджується з таким підходом, але водночас попередив про ризик ескалації. «А інакше буде ситуація, схожа на ситуацію, яка склалася в Ормузькій протоці», — сказав Путін.

Таким чином, розмова скандинавських лідерів із Кремлем стосувалася не лише війни в Україні. Фінляндія та Норвегія намагалися запобігти загостренню в Балтійському морі й донести до Москви, що НАТО не планує блокувати судноплавство в мирний час. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Міністр оборони України Євгеній Хмара під час офіційного візиту до Осло провів зустріч із міністром фінансів Норвегії Єнсом Столтенбергом, на якій сторони обговорили ситуацію на фронті, ключові потреби Сил оборони та посилення української протиповітряної оборони, зокрема для захисту від балістичних ракет і реактивних безпілотників напередодні зими.

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