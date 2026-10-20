Норвегія затримала судно, пов’язане з російським проєктом Арктик СПГ 2

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Норвезька берегова охорона 14 жовтня затримала два вантажні судна поблизу острова Анньоя на півночі країни. Одне з них — Ya Qing Hai Yang — перебуває під санкціями США, ЄС і Швейцарії через зв’язок із російським газовим проєктом «Арктик СПГ 2».

За даними морської розвідки, на початку жовтня судно перебувало неподалік російсько-норвезького кордону.

Воно вийшло з Гонконгу, зробило кілька зупинок на Далекому Сході та прямувало Північним морським шляхом. У 2024 році Ya Qing Hai Yang перевозило з Китаю до російського порту Утренній обладнання для виробництва електроенергії, яке використовує проєкт «Арктик СПГ 2».

Разом із ним норвезькі служби оглянули судно Jian Yang Cheng He під китайським прапором, яке не перебуває під санкціями. За інформацією берегової охорони, обидва судна ховалися від шторму. Про результати перевірки та можливі претензії до екіпажів не повідомлялося. Станом на момент публікації судна залишалися біля берегів Норвегії.

Джерело: The Insider

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