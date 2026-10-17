Норвезька контррозвідка PST заявила про радикалізацію підлітків через насильство — Interia

Норвезька контррозвідка PST заявила, що серед радикалізованих неповнолітніх дедалі меншого значення набуває ідеологія, тоді як центральним елементом процесу стає захоплення насильством. Про це керівниця PST Беате Ганґаас сказала під час Warsaw Security Forum у Варшаві, повідомляє Interia.

Насильство без ідеологічної належності

За словами Ганґаас, норвезькі служби протягом кількох років спостерігають за неповнолітніми, які радикалізуються через контент в інтернеті. Таких молодих людей дедалі складніше однозначно віднести до ультраправого середовища або ісламістського екстремізму.

Очільниця PST зазначила, що частина підлітків захоплюється жорстокістю, а не політичними чи релігійними програмами, і може сприймати насильство як самоціль. Вона також наголосила, що молодь знаходить у мережі жорстокі матеріали та людей зі схожими інтересами без участі дорослих або організованих груп.

Інтернет і дані поліції

На думку Ганґаас, алгоритми онлайн-платформ дедалі частіше пропонують підліткам жорстокіший контент. Вона поставила питання, чи постійний перегляд таких матеріалів не знижує бар’єр прийняття насильства.

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Підрозділ норвезької поліції Kripos повідомив, що найчастіше радикалізуються хлопці віком від 15 до 17 років. Нині служби ведуть приблизно 80 таких справ, у частині з них бере участь PST. Ганґаас додала, що онлайн-спільнота молодих людей, схильних до насильницьких дій, не має державних кордонів.

Спостереження у Польщі

Подібні висновки, за даними Interia, містить звіт польського Агентства внутрішньої безпеки за 2024–2025 роки. Його автори зазначили, що крайня поведінка молоді рідко зумовлена конкретною ідеологією та дедалі частіше пов’язана із захопленням насильством, масовими вбивствами і жорстокою діяльністю терористичних структур.

У дослідженні «Діагноз молоді 2026», підготовленому на замовлення польського Міністерства національної освіти, 47% підлітків віком 13–16 років повідомили, що стикаються зі шкідливим контентом онлайн. Ще 35% учнів віком 15–19 років, згідно з дослідженням, вдаються до насильства щодо однолітків.

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