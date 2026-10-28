Норвезький суд арештував російське судно за позовом Нафтогазу

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НАК «Нафтогаз України» в межах примусового виконання рішення Гаазького арбітражу домоглася арешту російського судна «Профессор Молчанов» на норвезькому архіпелазі Шпіцберген. Про це 28 жовтня повідомило видання The Wall Street Journal.

Арешт відбувся ще 2 вересня на підставі ухвали окружного суду Нор-Тромс після того, як юридичні радники української компанії (Covington & Burling та Wikborg Rein) довели відсутність у судна державного імунітету.

Судно здійснювало рейси між Мурманськом та Мурманською громадою в селищі Баренцбург. Як зазначив виконувач обов'язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко, значення процесу виходить далеко за межі вартості судна, оскільки створює юридичний прецедент для стягнення експропрійованих рф активів по всьому світу. Раніше в межах цієї ж юридичної кампанії «Нафтогаз» домагався арешту російської державної нерухомості у Фінляндії та Австрії.

Джерело: The Wall Street Journal.

Раніше Міжнародний арбітражний суд Міжнародної торгової палати схвалив розгляд справи за позовом «Нафтогазу» до «Газпрому».

Арбітражний трибунал у Гаазі розпочав слухання щодо визначення розміру компенсації «Нафтогазу України» за втрачені кримські активи. Раніше суд уже визнав РФ винною в експропріації активів компанії.

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