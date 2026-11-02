Норвезький суд дозволив повторну експертизу Брейвіка — RMF24

Норвезький суд дозволив повторно оцінити психічний стан Андерса Брейвіка у справі про його третє клопотання щодо умовно-дострокового звільнення. Експертизу проведуть ті самі фахівці, які раніше вказували на високий ризик повторного насильства з боку засудженого, повідомляє RMF24.

Розгляд можливий не раніше 2027 року

Брейвік подав перше клопотання про умовно-дострокове звільнення у 2020 році, друге — через три роки. Обидва звернення відхилили після аналізу висновків психологів. Судовий розгляд його третього клопотання має розпочатися не раніше початку 2027 року.

У 2012 році Брейвіка засудили до 21 року forvaring — особливого виду ув’язнення в Норвегії з мінімальним строком у 10 років. Після завершення мінімального терміну ув’язнений може звертатися по дострокове звільнення, але має довести, що більше не становить загрози для суспільства.

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Строк може бути продовжений

У 2032 році спливає призначений Брейвіку 21-річний строк, однак покарання forvaring може продовжуватися кожні п’ять років, якщо суд визнає засудженого серйозною загрозою для суспільства. За словами проректора Норвезької школи тюремної служби KRUS Крістіана М’яаланда, прокурор має переконати суд у наявності реальної загрози, щоб Брейвік залишався в ізоляції. На думку експерта, з огляду на нинішню інформацію про позицію Брейвіка його звільнення є дуже малоймовірним.

22 липня 2011 року Брейвік влаштував вибух в урядовому кварталі Осло, внаслідок якого загинули вісім людей. Потім він убив 69 учасників молодіжного табору на острові Утея. Загалом унаслідок нападів загинули 77 людей, понад 300 були поранені.

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