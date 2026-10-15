Нова коханка путіна пропустить етап Гран-прі Росії через хворобу
Російська фігуристка Каміла Валієва відмовилася від участі в етапі Гран-прі Росії в Казані. Спортсменка пояснила своє рішення проблемами зі здоров’ям і перепросила перед уболівальниками.
У своєму Telegram-каналі Валієва повідомила, що не зможе виступити на змаганнях, але сподівається зустрітися з фанатами на наступних етапах турніру.
Фігуристка раніше відбула чотирирічну дискваліфікацію через порушення антидопінгових правил. Також її позбавили золотої медалі Олімпіади-2022 у Пекіні.
Джерело: Telegram-канал Каміли Валієвої
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