Нова лівиця планує внести до Сейму Польщі проєкт ліквідації Церковного фонду — RMF24

У Польщі партія Нова лівиця 29 жовтня планує внести до Сейму депутатський законопроєкт про ліквідацію Церковного фонду. Як повідомляє RMF24, ініціатива з’явилася після багатомісячної відсутності компромісу щодо урядової реформи фонду.

Голова парламентського клубу Лівиці Анна Марія Жуковська заявила, що партія не хоче надалі чекати на урядовий проєкт. За її словами, Нова лівиця очікує підтримки від Громадянської коаліції, оскільки прем’єр-міністр раніше висловлювався за скасування фонду.

Як пропонують змінити сплату внесків

Згідно з проєктом, держава перестане фінансувати 80% внесків на соціальне страхування священнослужителів. Половину внесків мають сплачувати церкви, а іншу половину — самі священнослужителі.

Для членів закритих монаших орденів і місіонерів передбачено винятки: їхні внески повністю сплачуватимуть церкви. Страхування на випадок хвороби для священнослужителів загалом пропонують зробити обов’язковим. Для членів закритих орденів воно буде добровільним, а місіонери не підлягатимуть цьому обов’язку.

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Законопроєкт також передбачає нові повноваження для Управління соціального страхування Польщі, яке зможе перевіряти статус священнослужителя. Видатки на утримання церков-пам’яток пропонують передати Національному фонду охорони пам’яток, розпорядником якого є Міністерство культури та національної спадщини.

Чому реформа не просунулась раніше

Міжвідомча група з питань Церковного фонду почала роботу в середині січня 2024 року. Її очолив віцепрем’єр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш. Однак законодавчих змін відтоді не ухвалили. Подібний проєкт у 2025 році підготувало Міністерство сім’ї, праці та соціальної політики, але через відсутність згоди в коаліції його не включили до переліку урядових робіт.

Церковний фонд діє у Польщі з 1950 року. Спочатку він мав компенсувати церквам і релігійним об’єднанням земельну нерухомість, вилучену державою. Нині 95% його видатків спрямовують на сплату внесків на соціальне страхування духовенства. У 2026 році на фонд передбачили 272,5 млн злотих, а наступного року витрати мають перевищити 283,5 млн злотих.

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