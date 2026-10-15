Нова партія харедім в Ізраїлі пропонує обмежити відстрочки від призову — Jerusalem Post

Нова ізраїльська партія Haredi Public, очолювана заступником мера Бейт-Шемеша Моті Лейтнером, прагне потрапити до Кнесету на виборах 27 жовтня. Вона звертається до ультраортодоксальних виборців, які, за її оцінкою, більше не відчувають належного представництва з боку партій ШАС та «Об’єднаний юдаїзм Тори». Про це повідомляє Jerusalem Post.

Партія пропонує зберегти відстрочки від військової служби для чоловіків, які справді присвятили себе повноцінному вивченню Тори. Водночас тих, хто формально навчається в єшиві, але не займається цим повний день, Haredi Public хоче залучати до військової або іншої служби у сфері безпеки з урахуванням релігійних потреб.

Новий підхід до відстрочок

Голова рабинського комітету партії рабин Єгошуа Пфеффер вважає, що рішення про відстрочку не варто повністю залишати релігійним інституціям. Він підтримує створення спеціального державного органу, який визначатиме критерії та квоти на перехідний період.

У червні 2024 року Верховний суд Ізраїлю постановив, що уряд не має правових підстав для продовження давніх механізмів звільнення студентів харедійських єшив від призову. У квітні 2026 року суд розпорядився посилити заходи щодо тих, хто ухиляється від служби. У липні Кнесет схвалив тимчасовий закон, покликаний зупинити частину таких заходів стосовно студентів єшив, однак суд тимчасово заблокував набуття ним чинності на час розгляду його законності.

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Пфеффер наголошує, що партія говорить не про «рівність», а про «партнерство»: Ізраїль, на його думку, може зберегти значну кількість серйозних дослідників Тори в єшивах, очікуючи водночас служби від інших чоловіків-харедім.

Жінки у списку та освітні зміни

До четвірки перших кандидатів Haredi Public увійшли дві жінки — Нехумі Яффе, дослідниця харедійського суспільства та викладачка Тель-Авівського університету, а також Зіва Гланц. Це відрізняє партію від ШАС і «Об’єднаного юдаїзму Тори», які не включають жінок до своїх списків кандидатів до Кнесету.

Партія також виступає за доступ дітей із харедійських родин до математики й англійської мови від початкової школи, розвиток державних харедійських шкіл, єшив із загальноосвітніми предметами та програм вищої освіти, пристосованих до релігійних вимог. Лейтнер заявив, що хоче бачити економічно сильнішу громаду, здатну підтримувати вивчення Тори та водночас активніше брати участь у праці, обороні й державних інституціях.

Для проходження до 120-місного Кнесету партії необхідно подолати виборчий бар’єр у 3,25%. Загальнонаціональні опитування наприкінці вересня та на початку жовтня не показали її проходження до парламенту.

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