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Новая газета оголосила про припинення роботи — RMF24

UA.NEWS 30 Жовтня 2026 10:17
Новая газета оголосила про припинення роботи — RMF24

У Росії незалежне видання «Новая газета» оголосило про припинення діяльності. Про це повідомив головний редактор Сергій Соколов, передає RMF24.

Сервери вимкнуть 9 листопада

За заявою редакції, 9 листопада вона вимкне світло в будинку, де працювала протягом 30 років, а також відключить сервери. У зверненні зазначили, що газета «вже не існує».

Соколов оголосив про завершення роботи видання у п’ятницю. Редакція заявила, що протягом трьох десятиліть підтримувала зв’язок із країною та її громадянами.

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Заява про примусове припинення роботи

У «Новій газеті» заявили, що влада Російської Федерації, держави-агресора, та російські служби безпеки змусили редакцію припинити діяльність.

За словами редакції, завершення роботи залишить її без приміщення, засобів до існування та під постійною загрозою репресій. Видання також повідомило, що згодом має оприлюднити більше інформації.

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