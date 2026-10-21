Нове дослідження поставило під сумнів італійське походження Христофора Колумба

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Результати нового дослідження ДНК прямих нащадків Христофора Колумба поставили під сумнів поширену версію про народження мореплавця в італійській Генуї. Науковці припускають, що він міг походити з Галісії — регіону на північному заході Іспанії, а також бути пов’язаним із впливовим шляхетним родом Сотомайорів.

Упродовж століть більшість істориків дотримувалися думки, що Колумб народився в Генуї в небагатій родині. Згодом він зміг переконати католицьких монархів Іспанії профінансувати його експедицію через Атлантичний океан.

Дослідники з лабораторії Citogen та Мадридського університету Комплутенсе оприлюднили дослідження, в якому заявили про генетичні зв’язки між нащадками Колумба та родом Сотомайорів.

Сотомайори були однією з найвпливовіших шляхетних родин середньовічної Галісії та мали значний політичний і військовий вплив на північному заході Іспанії у XV столітті. Це суперечить традиційній версії про походження Колумба зі скромної італійської родини.

За словами дослідників, отримані генетичні дані вказують на Педро Альвареса де Сотомайора – галісійського дворянина XV століття, відомого як Педро Мадруга, – як на можливого предка в родоводі Колумба.

Висновки ґрунтуються на аналізі ДНК 12 людей, похованих у родинній крипті графів Гельвес в Іспанії.

Теорія про те, що Колумб міг мати галісійське походження, існує вже понад століття. Однак автори нового дослідження вважають, що їм вдалося отримати найвагоміші на сьогодні генетичні докази на її користь.

“Щоб науково дослідити походження Христофора Колумба, у межах цього дослідження ми зосередилися на головному місці поховання його прямих нащадків – церкві Санта-Марія-де-Грасія в Гельвесі”, – зазначили автори роботи.

За їхніми словами, ця церква є пантеоном графів Гельвес і місцем, де похована найбільша кількість прямих нащадків Колумба.

“Тут поховані щонайменше семеро його прямих нащадків, зокрема його онука”, – йдеться в дослідженні.

Під час роботи науковці звернули увагу на двох із 12 ексгумованих людей, які мали спільний генетичний матеріал, хоча відомих історичних даних про родинний зв’язок між ними не було.

Одним із них був Хорхе Альберто де Португал – третій граф Гельвес і документально підтверджений нащадок Колумба.

Другою була Марія де Кастро Хірон де Португал – представниця галісійської знаті, пов’язана з однією з найвпливовіших аристократичних родин Іспанії.

Саме цей несподіваний генетичний зв’язок, за словами дослідників, привів їх до Педро Мадруги.

Команда проаналізувала понад 10 тисяч генетичних маркерів і використала комп’ютерну модель, яка відтворювала 16 поколінь родинної історії. За результатами цього аналізу Педро Мадруга виявився найімовірнішим спільним предком.

Дослідники також перевірили цю версію за допомогою методу, який назвали “віртуальним виключенням”. Педро Мадругу цифровим способом прибрали з реконструйованого генеалогічного дерева.

Після цього генетичний зв’язок між двома нащадками повністю зник.

На думку авторів роботи, це свідчить про те, що Педро Мадруга міг бути ключовою ланкою в родоводі Колумба.

Дослідники також навели кілька історичних обставин, які, на їхню думку, можуть підтримувати цю версію.

Педро Мадруга зникає з історичних документів приблизно 1486 року. Приблизно в цей самий час Колумб з’явився при дворі католицьких монархів Іспанії.

Педро Мадруга був одним із найвпливовіших феодалів Галісії XV століття. Він контролював значну територію із замку Сотомайор на березі річки Вердуго в провінції Понтеведра.

Автори дослідження також зазначили, що в письмових текстах Колумба простежуються галісійсько-португальські мовні особливості, а деякі елементи його герба схожі на символи, пов’язані з родом Сотомайорів.

Крім того, генетичний аналіз показав, що поховані в крипті нащадки були близькі до населення північної Іспанії та мали зв’язки як із галісійським родом Сотомайорів, так і зі шляхетним родом Суньїга з Наварри.

Водночас самі дослідники наголошують, що отримані докази залишаються непрямими. Аналіз ґрунтується на ДНК нащадків Колумба, а не на його власному генетичному матеріалі.

Тому результати ще мають пройти незалежну перевірку.

Більшість істориків і далі дотримуються версії, що Колумб народився в Генуї. Одним із ключових аргументів є його заповіт 1498 року, в якому Генуя вказана як місце його народження.

Прихильники версії про іспанське походження Колумба припускають, що він міг навмисно приховувати своє справжнє походження.

Автори нового дослідження вважають, що отримані результати дають нові, хоча поки не остаточні, докази можливого зв’язку Колумба зі знаттю північної Іспанії.

У 2024 році ця ж команда повідомила, що підтвердила місце остаточного поховання Христофора Колумба.

Дослідники протягом 20 років аналізували людські кістки, знайдені в Севільському соборі в Іспанії. У результаті вони заявили, що з “абсолютною впевненістю” встановили: останки належать Колумбу, який помер 1506 року.

За підсумками нинішньої роботи автори заявили, що отримали перше “переконливе генетичне підтвердження” версії про те, що Колумб міг походити з Галісії, а не з Італії.

Христофор Колумб вирушив у свою першу подорож 3 серпня 1492 року з іспанського порту Палос. Його метою було знайти морський шлях до Азії.

У плавання вирушили три кораблі – “Нінья”, “Пінта” та “Санта-Марія”. Разом із Колумбом на них перебували близько 100 людей.

12 жовтня 1492 року експедиція досягла території сучасних Багамських островів. Пізніше того ж місяця Колумб побачив Кубу, яку помилково вважав частиною материкового Китаю.

Під час другої подорожі 1493 року Колумб знову вирушив до Нового Світу та висадився в Пуерто-Рико.

Там представників корінного народу таїно почали поневолювати, а частину з них відправили до Іспанії.

У наступні роки до регіону масово прибували іспанські колоністи. Це супроводжувалося насильством, поневоленням і поширенням хвороб серед корінного населення та призвело до різкого скорочення чисельності таїно.

Джерело: Daily Mail.

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