Новий аналіз пов’язав КВІР із торгівлею людьми в Ірані — Jerusalem Post

Новий аналіз Єрусалимського центру безпеки та міжнародних справ стверджує, що Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) отримує вигоду від торгівлі людьми та використовує вразливі групи для підтримки проксі-сил у регіоні. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на дослідження старшої наукової співробітниці центру Елли Розенберг.

За оцінкою Розенберг, законодавство Ірану створює видимість дотримання міжнародних норм протидії торгівлі людьми, однак не відповідає міжнародним стандартам і не забезпечує належного захисту постраждалих. Вона також зазначила, що влада країни ототожнює торгівлю людьми з незаконним переправленням мігрантів і не ратифікувала Палермський протокол ООН 2000 року.

Звинувачення щодо сексуальної експлуатації

Авторка аналізу стверджує, що КВІР безпосередньо отримує прибуток від сексуальної експлуатації жінок і дівчат. Одним із чинників уразливості неповнолітніх вона назвала статтю 1041 Цивільного кодексу Ірану, яка дозволяє шлюб дівчат із 13 років, а в молодшому віці — за згодою батьків і суду.

Розенберг пов’язала з ризиками експлуатації практику нікях мут’а — тимчасового шлюбу на визначений строк. За її твердженням, мережі торгівлі людьми переміщують постраждалих територією Ірану та до сусідніх держав, зокрема Іраку, нібито за сприяння КВІР. Правозахисні групи IHR Monitor і HRANA, за даними аналізу, документували звинувачення в тому, що командири КВІР брали хабарі за сприяння переміщенню жертв.

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Вербування біженців і дітей

У звіті також стверджується, що підрозділ «Кудс» КВІР та воєнізоване формування «Басідж» систематично залучають мігрантів без документів, біженців і дітей для підтримки проксі-війн Ірану на Близькому Сході. Особливо вразливими названо біженців з Афганістану та Пакистану, яких, за твердженням Розенберг, можуть вербувати через обман, фінансовий примус або погрози депортацією.

Йдеться, зокрема, про залучення людей до бригад «Фатеміююн» і «Зайнабіююн» для розгортання за кордоном. Авторка також заявила про систематичне вербування «Басіджем» іранських дітей віком від 12 років для військової індоктринації та допоміжних ролей. На її думку, використання недостатньо оплачуваних або неоплачуваних вразливих груп дає змогу Ірану скорочувати військові витрати та спрямовувати кошти на інші структури КВІР і регіональні мережі.

Розенберг закликала США застосувати санкції за законом Магнітського проти прикордонних командирів КВІР, вербувальників «Басіджу» та причетних іранських правоохоронців. Вона також запропонувала Єврокомісії посилити моніторинг незаконних фінансових потоків, пов’язаних з іранськими мережами торгівлі людьми.

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