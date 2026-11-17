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Балтійські держави, схоже, почали готуватися до найгіршого сценарію — прямих силових дій з боку Росії. Після диверсій на оборонних підприємствах, погроз Кремля та зростання кількості гібридних провокацій Естонія, Латвія і Литва кардинально переглядають оборонну стратегію: зводять укріплення на кордонах, посилюють військову присутність і розробляють плани дій на випадок вторгнення.

Найбільш уразлива до нападу РФ Естонія з 1 грудня закриває всі пункти пропуску на російському кордоні через інцидент зі спробою диверсії на оборонному підприємстві. Країна також підготувала план евакуації населення та урядових даних, щоб зберегти їх у разі окупації.

UA.News розповідає, як держави Балтії готуються до можливої воєнної ескалації РФ, чи піде Кремль на сценарій «Крим-2» та що про це кажуть українські експерти-міжнародники.

Кремль посилює тиск на країни Балтії

Кремль підвищує ставки у війні та намагається залякати країни, які активно підтримують Україну, створюючи інформаційний привід для провокацій та звинувачуючи сусідні держави в нібито ворожих діях. Водночас Москва тестує готовність НАТО реагувати на загрози на східному фланзі.

«Якщо Росія зіткнеться з прямим нападом на Калінінград, то неминуче буде розглядати застосування всіх видів зброї з нашого арсеналу», — з такими погрозами російський диктатор Путін виступив 1 жовтня. Це сталося через кілька днів після того, як Росія попередила про готовність застосувати ядерну зброю, якщо НАТО спробує ізолювати Калінінградську область РФ, де базується її російський флот та ракетні комплекси.

У дипломатичній ноті Москва звинуватила Альянс у «небезпечному та необдуманому курсі», який провокує «високий ризик спалаху прямого збройного конфлікту». А також пригрозила можливістю «російських ударів по центрах прийняття рішень у країнах-членах Альянсу з самого початку».

Риторику проти країн Балтії Кремль також посилив на тлі вимог про нову архітектуру безпеки та відведення сил НАТО з території Східної Європи. Ці тези РФ просуває під виглядом переговорів про мир в Україні. Сама тональність заяв Москви, за оцінками оглядачів, нагадує часи Холодної війни або навіть період перед повномасштабним вторгненням окупаційної армії до України. Як аргумент російські посадовці наводять нібито загрози російськомовному населенню та розміщення українських військових підрозділів у регіоні для атак проти РФ.

Дедалі частіше інформаційний та політичний тиск на балтійські держави переростає у диверсії, випадки саботажу, кібератаки та військовий тиск. Українські аналітики на основі даних OSINT-трекера зафіксували понад 100 ворожих інцидентів у Балтійському регіоні. Дослідження показує еволюцію агресивних дій Москви: якщо у 2022–2023 роках це були політичні сигнали, то у 2024-му РФ перейшла до саботажу, а протягом 2025–2026 років — до відвертого військового тиску, порушень повітряного простору та масштабного глушіння GPS-сигналів.

Восени низка диверсій охопила оборонні підприємства регіону. У вересні глава МЗС Естонії Маргус Цахкна повідомив, що служба внутрішньої безпеки країни встановила причетність російських спецслужб до підпалу підприємства Milrem Robotics. Цей завод виробляє військові роботизовані системи. Диверсія була частиною широкої кампанії саботажу в Європі, націленої на залякування країн, які підтримують Україну.

Вже у листопаді стався схожий інцидент. Цього разу група агентів намагалася підпалити потужності оборонного підприємства Threod Systems. За даними Служби внутрішньої безпеки Естонії, диверсію організували за наказом російської військової розвідки (ГРУ).

Щоб запобігти новим інцидентам, МЗС Естонії заявило, що з 1 грудня закриє для транспортних засобів і пішоходів усі автомобільні пункти пропуску з Росією.



Нова оборонна доктрина регіону



Естонія, Латвія та Литва, за оцінками військових аналітиків, мають дуже скромні стратегічні можливості через залежність від Сувалкського коридору — 65-кілометрової території між Калінінградом та Білоруссю, що з'єднує Польщу та Литву. Саме цим відрізком землі теоретично має надходити сухопутне військове підкріплення у разі нападу агресора.

Утім, повернення території у разі окупації малоймовірне для країн Балтії. Через відсутність стратегічної глибини ці держави змушені були повністю змінити свою оборонну доктрину. Вони більше не розраховують на деокупацію силами НАТО через місяці після нападу, а створюють умови для відбиття агресії безпосередньо на кордоні.

Вздовж східного кордону будується Балтійська лінія оборони: бункери, протитанкові загородження та інші оборонні об'єкти. Зокрема, Естонія планує збудувати сотні бункерів. Починаючи з 2027 року, в Литві розмістять німецьку бронетанкову бригаду, а Фінляндія приймає на своїй території передові сухопутні війська НАТО. Крім цього, країни, що межують з РФ у Східній Європі — від Норвегії до Польщі — будують «стіну дронів» для захисту від російських атак.



За останні роки витрати на оборону в регіоні перевищили двовідсотковий цільовий показник НАТО. Наприклад, видатки на армію в Естонії мають досягти майже 5,5%. Для Таллінна питання вже не в тому, чи становить Росія потенційну загрозу, а в тому, наскільки швидко Москва може перейти від політичного тиску, гібридних операцій до відкритої військової агресії.

Зважаючи на уроки війни в Україні, Естонія, Латвія та Литва прискорили підготовку своєї критичної інфраструктури. З лютого 2025 року усі три країни відключили свої електромережі від російських та білоруських мереж, поступово синхронізуючи їх із континентальною енергомережею. Тим часом НАТО посилило захист підводної інфраструктури Балтійського моря після пошкодження кабелів та різних випадків передбачуваного саботажу.

Ескалація з боку Росії змусила Естонію також розробити кілька планів евакуації для населення та владних структур. Країна вже створила резервну копію державної інформації на базі «цифрового посольства» в Люксембурзі. Йдеться про дублювання важливих державних даних, зокрема реєстрів громадян та земельних ресурсів, а також правового кодексу країни. У випадку воєнного сценарію уряд Естонії зможе продовжувати керувати країною з-за кордону.

Підготовку планів масової евакуації населення в разі російського вторгнення Литва, Латвія та Естонія обговорювали ще торік у жовтні. Як повідомляло агентство Reuters, першочергова евакуація може стосуватися приблизно 1,2 млн із близько 6,2 млн громадян балтійських країн.

Зокрема, Латвія прогнозує, що в разі вторгнення РФ свої будинки може залишити третина з майже двох мільйонів жителів країни, у планах Естонії – переселення десятої частини населення. А саме – з 1,4 млн можуть перемістити 140 тис. громадян у тимчасові притулки.

Коментарі експертів: Росія прагне залякати послідовних союзників України



Країни Балтії, на відміну від багатьох європейських країн, мають власний негативний досвід радянської окупації. І цей досвід значною мірою обумовлює їхню поведінку, пояснює Євген Магда, директор Інституту світової політики.



«Вони послідовні та багато вкладають у підтримку України. Щонайменше у двох з трьох країн є відповідна норма законодавства, яка передбачає вкладення грошей у підтримку обороноздатності України. І це, на мою думку, не абияке досягнення.

Але кілька тижнів тому стався цікавий інцидент: на територію Латвії проникли невідомі диверсанти з території Білорусі, які викрали там частину прикордонного обладнання. Це така дуже свідома провокація, яка є показовим елементом гібридного російського впливу на ситуацію», — зауважує Євген Магда .

Експерт також вважає цілком виправданим рішення Естонії закрити свої кордони з Росією у відповідь на можливу диверсію на оборонному підприємстві.

«Естонія — країна з власною історією успіху, яка не допустила надмірної асиміляції після окупації радянськими військами країн Балтії у 1940-му році. Тому естонці дуже активно діють та у відповідь на спробу підпалити підприємство, яке виготовляє дрони, з 1 грудня закривають кордон з Росією.

Тим паче, що річка Нарва, яка протікає між Росією та Естонією, не дуже глибока і не може бути природним кордоном. До речі, між Нарвою та Івангородом є міст, обороноздатність якого естонська сторона й раніше намагалася посилити за допомогою інженерних укріплень.

Крім того, країни Балтії розраховують не лише на підтримку одна одної, а й на підтримку тих, хто буде готовий прийти їм на допомогу. Я думаю, це країни Скандинавії.

У цьому контексті зрозуміло, чому Росія хоче, щоб Фінляндія вийшла зі складу НАТО. Тому що там є система детального тренінгу резервістів та багато подібних оборонних рішень. Тобто, країни Балтії діють за принципом посилення оборони — не розміром, а якістю підготовки.

Тому саме ці країни сприймаються російським керівництвом як можливий осередок опору, який максимально жорстоко і максимально швидко треба придушити. І всі дії, спрямовані на упередження цього, на мою думку, є абсолютно виправданими», — констатує директор Інституту світової політики.



Нинішня агресивна риторика проти країн Балтії – чергове загострення з боку Росії, яка попереджає про можливе втілення своїх погроз. Тим паче, реалізувати сценарій на кшталт «Криму-2» — достатньо дешево та вигідно для Росії, вважає Олександр Краєв, експерт-міжнародник Ради зовнішньої політики «Українська Призма».

«Добре, що наші балтійські партнери розуміють всі ці проблеми та готуються. Дуже хотілося би, щоб їх підтримали ще й наші американські партнери. Але, на жаль, ми бачимо, що Америка буде не готова до кінця захищати Балтію. З якоїсь причини президент США Дональд Трамп не може цього зробити.

Варто додати, що випади росіян проти Великої Британії, також частково можна сприймати як послаблення Балтійського напрямку. Нагадаю, що саме Британія відповідає за Joint Expeditionary Forces, за регіон Балтії, по суті, в межах НАТО. Вона є наріжним каменем всієї регіональної оборони, в тому числі флоту», — зазначає Краєв.

Водночас за словами експерта-міжнародника заяви Кремля не варто сприймати, як повноцінну атаку. Це гібридна загроза, яку Росія формує для всього регіону з 2022-го року і продовжує нею погрожувати.

«На тлі внутрішнього розколу в НАТО, який Росія посилювала та робила все можливе, щоб він відбувся, сценарій «Криму-2» стає більш можливим. І не лише в межах Балтії, а в межах, Північної Європи. Не будемо забувати про архіпелаг Шпіцберген, він же Свальбард, на якому дійсно можна втілити такий сценарій. Адже цей буквально острів легко відімкнути від Норвегії, оточити та використовувати як російську військову базу. Тобто, з якого боку не подивися, насправді цей ризик є, і він лише посилюється. На жаль, Північноатлантичний альянс має бути готовим, що доведеться все-таки якось опиратися цьому ризику. Якщо не буде цієї готовності, якщо наші найкращі партнери і далі будуть чекати з моря погоди — буквально з Балтійського моря - на жодний позитив розраховувати не доводиться», — визнає Олександр Краєв.

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