Новий індекс оцінив уразливість 126 країн до конфліктів у рибальстві — Mongabay

Дослідники розробили індекс уразливості 126 країн до конфліктів між малими рибалками та промисловими рибальськими суднами. Найвищі показники отримали Гвінея, Сьєрра-Леоне та Мозамбік, повідомляє Mongabay.

Що враховує індекс

Дослідження, опубліковане 22 жовтня в журналі Nature Food, оцінює не зафіксовані випадки суперечок, а ймовірну вразливість країн до них. Автори враховували інтенсивність діяльності промислових флотів поблизу узбережжя, залежність населення від малого рибальства для харчування та доходу, а також якість державного управління.

Під конфліктом науковці мають на увазі зіткнення інтересів, яке не обов’язково супроводжується фізичним насильством. Йдеться, зокрема, про конкуренцію за ті самі види риби й рибальські угіддя, а також про пошкодження спорядження. Найуразливішим регіоном визнали Африку, за нею — Океанію, Азію та Центральну й Південну Америку. Серед субрегіонів особливо високі показники має Західна Африка.

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Дані про промисловий вилов

Для оцінки потенційного перетину діяльності секторів дослідники аналізували щільність видимого промислового рибальства в межах 25 кілометрів від берега у 2017–2021 роках. Вони використали супутникові дані про позиції суден із системи AIS на платформі Global Fishing Watch, а для суден без AIS — радарні знімки.

Автори зазначають, що більшість малих рибальських човнів не відображається на платформі. Тому для оцінки потенційного накладання промислової та малої риболовлі вони також врахували інтенсивність вилову малими рибалками, визначену в попередніх дослідженнях. Водночас робота не встановлювала, чи працювали обидва сектори в абсолютно однакових районах, на тих самих глибинах або виловлювали ті самі види.

Заходи для зменшення суперечок

За даними дослідження, понад 40 країн мають зони пріоритетного доступу для малих рибалок, де промисловий вилов або окремі типи знарядь лову обмежені біля берега. Однак такі правила не завжди належно виконують. Автори рекомендують закріплювати права малих рибалок на доступ до ресурсів, забезпечувати виконання прибережних обмежень, зменшувати субсидії, що сприяють надмірним потужностям промислового флоту, та укладати справедливіші угоди про рибальство з іншими країнами.

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