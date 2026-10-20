Новий мер Кракова Лукаш Гібала складе присягу 20 жовтня — RMF24

У Кракові, Польща, новообраний мер міста Лукаш Гібала 20 жовтня складе присягу під час урочистої сесії міської ради. Церемонія відбудеться о 18:30 у залі засідань міського магістрату на площі Всіх Святих, повідомляє RMF24.

Церемонія в магістраті

За даними міської влади, під час церемонії Гібала отримає від голови міської виборчої комісії документ, що підтверджує його обрання мером. Після цього він складе передбачену для очільника міста присягу щодо вірності закону, роботи на благо громади та добробуту жителів.

Символи влади — ланцюг і ключ від міських брам — новому меру передасть Станіслав Крацик, який тимчасово виконує обов’язки очільника Кракова. Місто транслюватиме церемонію на YouTube.

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Результати другого туру

Лукаша Гібалу обрали після того, як у травні жителі Кракова на місцевому референдумі відкликали з посади попереднього мера Александера Мішальського, представника «Громадянської коаліції». Для Гібали це була четверта спроба здобути посаду мера міста.

У другому турі виборів 11 жовтня за Гібалу проголосували 62,12% виборців — понад 162 тисячі людей. Його суперниця, сенаторка Моніка Пйонтковська, яку підтримали «Громадянська коаліція» та Польська селянська партія, отримала 37,88% голосів, або понад 98 тисяч. Явка в другому турі становила 44,27%.

Гібала є депутатом міської ради, засновником об’єднання «Краків для мешканців», підприємцем і колишнім науковим співробітником факультету філософії Ягеллонського університету. Раніше він був депутатом від «Громадянської платформи» та «Руху Палікота».

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